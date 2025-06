Kijk de FIFA Club World Cup helemaal gratis bij streamingdienst DAZN

GOAL's gids voor het gebruik van de DAZN-app: Toegangsmanieren en hoe je live naar de beste sporten kijkt, zoals boksen, MMA, esports, rugby en meer.

Met de zomer in aantocht zijn de nationale competities zoals de Engelse Premier League tot een einde gekomen. Maar er is nog steeds veel voetbal te beleven in de vorm van de FIFA Club World Cup en de 2025 CONCACAF Gold Cup, evenals een groot aantal andere topsporten, waaronder MMA, golf, rugby en boksen.

Dus waar kun je beter alle live actie volgen dan op DAZN's enorm toegankelijke en gebruiksvriendelijke sportapp? DAZN biedt niet alleen een enorme hoeveelheid aan sporten - zowel live evenementen als on-demand content - het is ook nog eens beschikbaar op praktisch elk apparaat in je huis of onderweg. Dat betekent dat je kunt streamen terwijl je onderweg bent, op kantoor (vertel het alleen niet aan je baas), of vanuit het comfort van je eigen huis.

Als je niet zeker weet waar DAZN over gaat, maak je dan geen zorgen. Want GOAL staat klaar om je te begeleiden bij wat de sportstreaming is, wat er wordt aangeboden, hoeveel het kost en, heel belangrijk, op welke apparaten je al je favorieten kunt streamen. Zodat je geen moment van de actie mist!

Lees meer: DAZN review: De beste deals voor het streamen van NFL, boksen, voetbal, golf en meer

Wat is de DAZN sportstreaming-app?

DAZN (uitgesproken als "Dan Zone") is een wereldwijde over-the-top (OTT) streamingdienst met een indrukwekkend aanbod van sporten om live te streamen of on-demand te bekijken. En dat tegen een zeer concurrerende prijs. Met sporten zoals rugby, golf, voetbal, Esports en meer, is hun grote verkooppunt de boksverslaggeving, die naar verluidt de beste is die je voor dat geld kunt kopen. Het trotse 'Undisputed Global Home of Boxing' biedt meer dan 185 live gevechten per jaar, evenals een enorme hoeveelheid aanverwante inhoud die het een populaire keuze maakt bij boksfans over de hele wereld.

DAZN

Hoe meld je je aan voor de DAZN-app

Om je aan te melden voor de DAZN-service, zijn de stappen heel eenvoudig.

Ga eerst naar de DAZN-startpagina, HIER

Klik op het tabblad 'Aanmelden' bovenaan of navigeer door de startschermen naar de specifieke sport die je wilt, wat je vervolgens naar je abonnementsopties brengt

Maak een account aan door je persoonlijke gegevens toe te voegen

Voer je betalingsgegevens in en ga verder

Als je account is aangemaakt, heb je direct toegang tot de inhoud van DAZN

Op welke apparaten kan ik de DAZN-app gebruiken, en hoe?

Er zijn meerdere manieren om DAZN te bekijken via de officiële app, die compatibel is met een breed scala aan apparaten. Bovendien is het heel eenvoudig om op elk apparaat dat je hebt aan de slag te gaan.

Of je nu een tablet, mobiele telefoon, tv of spelconsole gebruikt, dezelfde stappen zijn van toepassing: ga naar de app store die beschikbaar is op het apparaat, zoek naar 'DAZN', download de app, log in, en daar ga je! Het is echt zo eenvoudig. Nieuwe klanten moeten zich eerst inschrijven, zoals eerder in dit artikel beschreven.

Hier is een volledige lijst van alle manieren waarop je de DAZN-app kunt gebruiken om je favoriete live of on-demand sport te kijken.

Smart-tv's Streamingapparaten Tablets Mobiele telefoons Spelconsoles Samsung Amazon Fire TV Amazon Fire Tablet Android Microsoft XBOX LG Fire Cube TV Android Tablet iPhone Sony PlayStation Sony Apple TV iPad Panasonic Chromecast Hisense Roku Philips Nvidia Shield TV Android-tv's

Opmerking: Sommige oudere spelconsoles van Microsoft en Sony zijn mogelijk niet compatibel.

De DAZN-app biedt volop sport, met een verscheidenheid aan competities en wedstrijden als onderdeel van zijn live- en on-demand-diensten. Enkele van de populairste sporten zijn hieronder vermeld, sporten die je op elk van de bovenstaande apparaten kunt bekijken.

American Football Golf Boxing Snooker Voetbal Basketbal Darts Motorsport Extreme Sports MMA Esports Rugby Union



En een lijst van alle DAZN-sportkanalen hieronder.

DAZN 1 Unbeaten NFL Network PDC Darts Matchroom Boxing MotorVision TV Boxing TV PowerSports World Red Bull TV PLL Network ACL Cornhole TV Billiard TV

DAZN

Hoeveel kost een DAZN-abonnement?

Er is een betaalbare, standaardprijs voor DAZN zelf, maandelijks of jaarlijks.

DAZN heeft drie primaire abonnementsplannen om uit te kiezen, afhankelijk van hoeveel je wilt uitgeven en, uiteindelijk, wat financieel voor jou werkt. De drie DAZN-abonnementen zijn als volgt.



Pakket Maandelijkse kosten Maandelijkse Saver (12-maanden deal) 17.77 euro Maandelijkse Flexibele Pas (altijd opzegbaar) 29.48 euro Jaarlijkse Super Besparing (eenmalig) 143.02 euro



DAZN biedt ook verschillende andere abonnementen voor een toegangspas voor onderstaande pakketten. De streamingdienst heeft een selectie van aanvullende sportgerichte dekking waarvoor je je ook kunt abonneren, afhankelijk van welke andere live sport je het meest boeit.



Dekking van Amerikaans voetbal, met NFL Game Pass.



Pakket Maandelijkse kosten Seizoen Pro 11.86 euro Seizoen Pro Onbeperkt 17.79 euro



Rally TV wordt ook als abonnement aangeboden.



Pakket Maandelijkse kosten Jaarlijks - maandelijks betalen 11.86 euro Maandelijks Flex 15.42 euro Jaarlijks - vooraf betalen 142.44 euro



Er is ook de mogelijkheid om National League TV te bekijken.

Pakket Maandelijkse kosten Wekelijkse Pas 17.79 euro Jaarlijks - maandelijks betalen 20.17 euro Maandelijks Flex 23.73 euro Jaarlijks - vooraf betalen 225.53 euro



En de European League of Football is ook beschikbaar.

Pakket Maandelijkse kosten Wekelijkse Pas 17.79 euro Maandelijks Flex 29.67 euro Jaarlijks - vooraf betalen 112.77 euro



Bovendien is de komende FIFA Club World Cup deze zomer HELEMAALGRATIS te bekijken wanneer je je gewoon registreert bij DAZN!