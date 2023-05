Kieft ziet ‘totaal overgewaardeerde Ajacied’: ‘Wat heeft hij betekend? Niets!’

Maandag, 15 mei 2023 om 21:23 • Laatste update: 21:26

Wesley Sneijder denkt dat Ajax minimaal drie jaar nodig heeft om zich te ontdoen van de huidige problemen, zo vertelt hij maandagavond bij Veronica Offside. In het voetbalpraatprogramma staat de landstitel van Feyenoord centraal, waarna het vanzelfsprekend ook over de kansen van Ajax gaat de komende jaren. Andy van der Meijde verwacht dat de Amsterdammers deze zomer veel geld gaan ophalen met uitgaande transfers.

Sneijder denkt dat Ajax voorlopig nog niet aan de titel hoeft te denken. "Ze zullen de komende drie jaar nodig hebben om de huidige problemen te herstellen", aldus de oud-middenvelder. "Dat herstelt niet binnen een jaar, toch? Ik hoorde van de week de salarissen die betaald worden. Dat ligt rond de vijftig miljoen per jaar wat ze moeten betalen. Dat komt nu niet meer binnen. En ze gaan ook niet heel makkelijk spelers verkopen."

Om het gat in de begroting op te vullen, denkt Sneijder dat Ajax er goed aan doet om een groot aantal spelers van de hand te doen. "Misschien zijn er wel acht of negen spelers waar Ajax afscheid van moet nemen. Maar dat moet je ook weer opvullen met kwaliteit, wil je heel snel weer aanhaken. Ik denk dat ze dat op een andere manier gaan doen met de jeugd." Van der Meijde somt op: "Álvarez gaat weg voor veertig miljoen, Kudus voor dertig miljoen en Timber gaat waarschijnlijk naar Liverpool. Die betalen ook gek geld. Dan kun je weer gaan bouwen."

"Je noemt Kudus, maar die kan juist heel belangrijk zijn voor Ajax", haakt Sneijder in op de woorden van zijn collega. "Die raak je dan weer kwijt, waardoor je zijn plek moet invullen." Kieft is het niet met de woorden van Sneijder eens. "Ik vind Kudus een totaal overgewaardeerde speler, als ik heel eerlijk mag zijn. Wat heeft hij nou betekend voor Ajax tot nu toe? Eigenlijk helemaal niets." Wilfred Genee stelt dat Kudus zichzelf net zo goed vindt als Neymar. "Dat kan hij wel vinden, maar dat vind ik helemaal niet", is Kieft stellig.