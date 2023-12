Kieft: ‘Wat is daar de reden van bij Ajax? Daar ben ik wel benieuwd naar’

Wim Kieft vraagt zich na afloop van Ajax - AEK Athene af waarom Jorrel Hato de aanvoerdersband droeg. De voormalig aanvaller van de Amsterdamse club, tegenwoordig werkzaam als analist, denkt dat de jonge en nog onervaren verdediger vanwege de symboliek is aangewezen door trainer John van 't Schip.

"Ik vraag me af wat de reden is dat je iemand van zeventien aanvoerder maakt", uit Kieft in de studio van Veronica zijn verbazing over het aanvoerderschap van Hato. "Daar ben ik wel benieuwd naar." Tafelgenoot Kees Jansma denkt dat er geen andere alternatieven zijn bij Ajax.

"Nou ja, Brobbey deed ook mee", countert Kieft. "Een coach zet vaak aanvoerders in de achterhoede", kruipt Jansma in het hoofd van Van 't Schip. "Tenminste, dat is mijn gevoel. Vroeger werd een centrale verdediger vaak als aanvoerder gekozen."

Kieft is nog steeds niet helemaal overtuigd. "Zeventien jaar, dan denk ik: ja. Maar het is misschien ook meer een beetje symbolisch. Want wat moet je nu doen als aanvoerder? Als je het een keer bent, dan moet je na afloop even het interviewtje doen. En je moet de toss doen."

Presentatrice Hélène Hendriks werpt op dat het een 'super belangrijke wedstrijd' is geweest voor Ajax en Hato. "Ja, een super belangrijke wedstrijd", beaamt Kieft. "Maar aanvoerder... Het verandert toch niet zoveel aan je spel of prestatie. In dit geval is het denk ik iets symbolisch, een jongen van de club. Hij doet het hartstikke goed en dit is hem."

"Berghuis en Bergwijn zijn er niet, dus wie dan?", mengt Jansma zich tot slot in de discussie over Hato als aanvoerder van Ajax. "Dan zou je misschien Taylor zeggen. Maar dan denken ze misschien: laten we iemand van achteruit doen. Anders weet ik het ook niet. Hato is piepjong, heel lief en speelt goed."

Piepjong

Hato was slechts 17 jaar en 269 dagen oud toen hij donderdagavond het veld in de Johan Cruijff ArenA betrad. De jonge verdediger groeide in november uit tot de jongste aanvoerder ooit van Ajax in de Eredivisie. Hij nam de band over van Steven Bergwijn toen de aanvaller gewisseld werd in de uitwedstrijd tegen Almere City FC (2-2).

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties