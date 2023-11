Kieft: ‘Tien jaar geleden was hij zó goed, maar nu doet het pijn aan je ogen’

Maandag, 13 november 2023 om 22:42 • Mart van Mourik

Wim Kieft heeft enorm medelijden met Marco van Ginkel, zo laat hij weten in de podcast KieftJansenEgmondGijp. De analyticus ziet dat de middenvelder van Vitesse vanwege fysieke ongemakken niet meer het niveau kan aantikken dat hij ‘tien tot twaalf jaar geleden’ haalde. De nabije toekomst in het algemeen bij Vitesse ziet Kieft, net als René van der Gijp en Michel van Egmond, somber in.



“Wat is Vitesse slecht, hè Wim”, opent Van der Gijp het gesprek op karakteristieke wijze. Afgelopen weekend gingen de Arnhemmers in eigen huis op pijnlijke wijze onderuit tegen sc Heerenveen (1-3), waardoor de ploeg nog altijd onderaan staat in de Eredivisie.

Na de nederlaag besloot Phillip Cocu zijn contract in te leveren en op te stappen. “Laat Cocu nou blij zijn dat hij daar weg is. God wat is het daar slecht. Het is echt vreselijk. Die vliegen er gewoon uit”, concludeert Van der Gijp.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Weet je wat ik ook wel triest vind”, haakt Kieft in. “Die Van Ginkel heeft niet heel veel te vertellen. Het is niet een heel boeiende persoonlijkheid. Maar tien of twaalf jaar geleden was dat echt een goede voetballer. Die jongen heeft alleen maar blessures gehad.”

“Bij Chelsea, bij AC Milan... Hij heeft zo veel pech gehad”, besluit Kieft. “Dan doet het bijna pijn aan je ogen als je hem ziet lopen. Meer kan hij gewoon niet.”

Van der Gijp sluit zich aan bij de woorden van zijn tafelgenoot. “Het kan nooit leuk zijn om van jezelf te weten dat je op nog geen veertig procent zit van twaalf jaar geleden, dat het eigenlijk niet om aan te zien is. Hij blijft op dit niveau, hij zal niet meer beter worden.”

“Hij loopt er echt verloren bij”, ziet ook Van Egmond. “Op papier ziet zijn carrière er geweldig uit, in de praktijk is het nooit echt eruit gekomen.” In 2013 maakte Van Ginkel de overstap van Vitesse naar Chelsea, waar hij vrijwel direct een zware knieblessure opliep. Voordat hij uiteindelijk in 2021 de transfervrij overstap naar PSV maakte speelde de middenvelder op huurbasis voor AC Milan, PSV en Stoke City.