Kieft slaat Verbruggen over en noemt eerste doelman Oranje op het EK

Wim Kieft verwacht dat Justin Bijlow als basisspeler van het Nederlands elftal begint aan het naderende EK in Duitsland. Of Ronald Koeman daadwerkelijk voor de Feyenoord-doelman kiest is de vraag, daar hij in de pikorde van de keepers normaal gesproken Bart Verbruggen en Mark Flekken voor zich moet dulden.

"Ik had er helemaal niet zo bij stilgestaan, maar Bijlow zit erbij", aldus Kieft woensdagavond in de uitzending van Veronica rondom de Conference League-finale tussen Olympiacos en Fiorentina. "En ik denk dat Koeman daarvoor gaat kiezen."

Presentator Wilfred Genee zit op een lijn met Kieft en verwacht ook dat Bijlow op 16 juni onder de lat staat bij Oranje. Het elftal van Koeman opent die dag de groepsfase van het EK tegen Polen. Daarna volgen ontmoetingen met Frankrijk (21 juni) en Oostenrijk (25 juni).

De eveneens aanwezige Dick Advocaat heeft zo zijn twijfels over de uitspraken van Kieft. "Ik weet niet of Bijlow gaat keepen. Ik denk dat Koeman daar nog over twijfelt. Bijlow is wel een geweldige keeper als hij fit is."

"Maar ik denk dat die andere jongen (Verbruggen, red.) een goede indruk heeft achtergelaten bij Koeman", durft Advocaat nog niet met zekerheid te zeggen wie bij Oranje gaat keepen op EURO 2024.

Bijlow

Bijlow (26) debuteerde op 1 september 2021 in het Nederlands elftal. Oranje kwam destijds niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen het Noorwegen van Erling Braut Haaland. Mede door het nodige blessureleed kwamen daar sindsdien slechts zeven interlands bij.

De doelman van Feyenoord, die recentelijk is genoemd bij Arsenal en Manchester United, is in ieder geval fit genoeg om af te reizen naar Duitsland. Bijlow keerde medio april terug van een kuitblessure, een kwetsuur die hem ruim twee maanden aan de kant hield.

Moet Justin Bijlow starten op het EK? Ja Nee Moet Justin Bijlow starten op het EK? Ja 40% Nee 60% Totaal aantal stemmen: 166