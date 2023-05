Kieft pakt muitende PSV-spelers hard aan: ‘Walgelijk en een mes in je rug’

Maandag, 22 mei 2023 om 21:20 • Rian Rosendaal

Dat een aantal bepalende spelers van PSV bij de directie heeft geklaagd over het functioneren van Ruud van Nistelrooij, valt slecht bij Wim Kieft. De oud-aanvaller van de Eindhovense club vindt de actie zelfs 'walgelijk'. Volgens De Telegraaf is de temperatuur binnen de technische staf van PSV tot 'onder het vriespunt' is gedaald en is het ook binnen de selectie zeer onrustig.

"Ik walg ervan en het is een mes in je rug", omschrijft Kieft de actie van de PSV-spelers richting Van Nistelrooij maandagavond in Veronica Offside. "En het is al de tweede keer dat dit bij PSV gebeurt. Dat ze een beginnende trainer aanstellen, dat hebben ze met Mark van Bommel ook gedaan uiteindelijk." Tijdens het trainerschap van Van Bommel was er intern ook de nodige onvrede en dat leidde in combinatie met de tegenvallende resultaten tot zijn ontslag in december 2019.

Kieft maakte een dergelijke actie overigens zelf mee in zijn periode als speler van PSV. "Van Breukelen en Vanenburg gingen naar Ploegsma (toenmalig technisch manager, red.) toe omdat ze vonden dat Flemming Povlsen ofzo moest spelen. Toen had ik alvast zoiets van: waarom ga je naar Ploegsma toe? Ga dan gewoon lekker naar Guus Hiddink toe. Dat werd een rel en toen was het ook gelijk klaar dat seizoen. Maar zoiets doe je niet."

Van Nistelrooij zelf reageerde zondagmiddag voor de wedstrijd laconiek op het nieuws over de onvrede intern bij PSV. "Ik ben geschrokken toen ik het las”, zei de coach bij ESPN. "De temperatuur in de trainerskamer is gewoon lekker achttien graden. Natuurlijk stijgt het wel eens naar een kookpunt, want dat is waarom je met elkaar bezig bent. Daarna gaan we als één team naar buiten. Dat zijn we altijd geweest, dus ik begrijp de ophef niet."