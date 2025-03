Kieft opvallend kritisch kort voor PSV - Ajax: 'Je kan niet blijven teren op doelpuntjes tegen RKC'

Wim Kieft sluit niet uit dat PSV alsnog kampioen wordt, ondanks de achterstand van zes punten op Ajax. Maar dan moeten bepaalde spelers in Eindhoven wel snel opstaan en het verschil maken, zo oordeelt de columnist van De Telegraaf in aanloop naar de topper van zondag.

''Bij PSV wordt het tijd dat grote jongens als Noa Lang, Ismael Saibari, Johan Bakayoko en Malik Tillman eens het verschil maken'', schrijft Kieft twee dagen voor de kraker in het Philips Stadion in zijn wekelijkse bijdrage.

''Ook met het oog op hun marktwaarde en een eventuele transfer. Want dit zijn de spaarzame ontmoetingen waar Europese topclubs spelers uit de Eredivisie op afrekenen'', vindt de aanvaller in ruste dat het zondag in Eindhoven niet alleen op het kampioenschap gaat.

Kieft zoomt in zijn column tevens in op Luuk de Jong. ''Luuk de Jong levert altijd, hoewel hij de laatste tijd weinig scoort. Die andere spelers laten zien leuk te kunnen voetballen, maar je kan niet blijven teren op doelpuntjes tegen RKC.''

PSV is in de optiek van Kieft nog steeds een titelkandidaat, maar er zijn bij de Amsterdammer ook de nodige twijfels. ''Ze bezitten de voetbalkwaliteiten, maar over het mentale gedeelte blijf je toch je sterke twijfels houden. Kan je leveren als het moet? En te vaak beantwoorden ze die vraag met 'nee'''.

De druk ligt in ieder geval bij PSV, dat niet veel wedstrijden meer heeft om het gat met Ajax te dichten. ''Bij PSV staat het mes op de keel, PSV moet, de druk staat er vol op omdat het kampioenschap bij verlies is verspeeld. Negen punten gaat PSV in de dan resterende zeven wedstrijden nooit meer goed maken.''

''Zo’n voorsprong zal het huidige stabiele Ajax nooit meer weggeven. Zelfs als het verschil zes punten blijft bij een gelijkspel, zie ik niet in dat PSV alsnog kampioen wordt met onder andere nog een bezoek aan FC Twente en Feyenoord'', aldus Kieft.