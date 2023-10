Kieft niet overtuigd: ‘Wordt door blessures bij Oranje steeds groter gemaakt'

Vrijdag, 20 oktober 2023 om 19:45 • Bart DHanis • Laatste update: 19:48

Wim Kieft denkt niet dat bondscoach Ronald Koeman er goed aan doet om Luuk de Jong nog te overtuigen om voor het Nederlands elftal te komen spelen, zo schrijft hij in zijn column in De Telegraaf.

Oranje heeft momenteel te maken met een karrenvracht aan blessuregevallen. Afgelopen interlandperiode kon Koeman geen beroep doen op onder meer Noa Lang, Memphis Depay, Cody Gakpo, Frenkie de Jong, Steven Berghuis en Matthijs de Ligt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Kieft stelt in zijn column dat alle blessures bij Oranje Luuk de Jong steeds groter hebben gemaakt. “Toen hij zich nog wel beschikbaar stelde, was hij ook geen basisspeler. Nu zijn Depay en Gakpo geblesseerd en de buitenwacht roept na het zien van Wout Weghorst om Luuk de Jong in de spits.”

De voormalig centrumspits van Ajax schrijft dan ook dat Luuk de Jong ‘steeds groter wordt gemaakt’ door alle blessures en de prestaties van Weghorst afgelopen wedstrijden. Weghorst maakte zowel tegen Frankrijk (1-2 verlies) als tegen Griekenland (0-1 winst) geen beste indruk. Hij miste in Athene zelfs een strafschop.

Iemand die Luuk de Jong wel graag ziet terugkeren bij Oranje, is Ruud Gullit. Bij voetbalpraatprogramma Rondo van Ziggo werd afgelopen maandag het ‘spitsenprobleem’ van Oranje besproken. “De beste spits is er niet bij”, begint Gullit. “Luuk de Jong! Hij is de allerbeste spits.”



De analyticus denkt dat de 33-jarige aanvoerder van PSV heeft bedankt voor Oranje omdat Weghorst boven hem staat in de pikorde. “Dat denk ik wel. Ik denk dat De Jong gezegd heeft: ‘Als je voor Weghorst kiest, dan hoef ik niet meer te komen.’” Presentator Wytse van der Goot zei vervolgens dat Luuk de Jong tijd met zijn gezin wil doorbrengen tijdens de interlandperiodes. “Tuurlijk, dat zou ik ook zeggen”, reageerde Gullit.

Luuk de Jong reageerde in de Football is Life-podcast op een eventuele terugkeer. “Ik heb gelezen wat Gullit zei. Het betekent dat ik goed bezig ben. Alleen zijn er meerdere redenen waarom ik ervoor bedankt heb. Die heb ik ook aangegeven. Dus het is voor mij gewoon klaar op dit moment. Het is mooi dat hij dat zegt, maar ik denk dat ze bij Oranje heel goed bezig zijn met doorselecteren en kijken naar welke spitsen er nu allemaal zijn.”