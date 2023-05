Kieft lyrisch over ‘hele goede voetballer’: ‘Benieuwd of hij Ajax nu wél aankan’

Maandag, 29 mei 2023 om 21:26 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:33

Wim Kieft is onder de indruk van Vaclav Cerny en zou de vleugelaanvaller van FC Twente wel weer in het shirt van Ajax willen zien. Cerny etaleerde zijn vorm zondag in de met 3-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen zijn oude werkgever en luisterde zijn sterke optreden op met een fraai doelpunt in de slotfase. De Tsjechische aanvaller speelde tussen 2015 en 2019 voor Ajax, om vervolgens via FC Utrecht bij Twente te belanden.

"Dit is trouwens wel een hele goede voetballer hoor, die Cerny", steekt Kieft maandag in Veronica Offside de loftrompet over de uitblinker aan de kant van Twente. "Die heeft het niet gehaald bij Ajax en daarna heel veel blessures gehad, Maar die gozer kan echt wel voetballen, man." Tafelgenoot Andy van der Meijde vraagt aan Kieft of Ajax hem moet terughalen deze zomer. "Ik zou best benieuwd zijn of hij het nu wel zou aankunnen. Hij is toch hartstikke goed, die jongen."

Vaclav Cerny was ook door Ajax niet te stoppen! ????#tweaja — ESPN NL (@ESPNnl) May 29, 2023

Cerny schoot zondag op schitterende wijze raak, waardoor Twente een 3-1 voorsprong nam tegen Ajax. De analisten schrokken bij de derde treffer vooral van het verdedigen van Ajax. "Er staan drie man en je moet dan gewoon druk blijven zetten." Van der Meijde zag de Ajacieden allemaal naar achteren stappen toen Cerny aan de bal kwam net buiten de zestien. "Als je druk vooruit zet, dan kan Cerny niet draaien." Sneijder heeft een beetje medelijden met John Heitinga na het gestuntel in de Ajax-defensie.

"Hier snap ik wel die blik van Heitinga", voelt Sneijder mee met de verliezende coach. "Die kan die Rensch wel wurgen op dat moment. Waar is hij nou mee bezig? Dit ook al, laat maar lekker stuiteren. En het niet blijven doordrukken", zo oordeelt de verbaasde analist als hij de spelers van Ajax tekort ziet schieten bij de actie en de treffer van Cerny.