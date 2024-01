Kieft kent geen enkel medelijden: ‘Hij moet blij zijn dat Ajax op zijn cv staat’

Wim Kieft velt vrijdag in zijn column voor De Telegraaf een hard oordeel over Maurice Steijn. Volgens de voormalig aanvaller was de Amsterdamse club te hoog gegrepen voor de ontslagen coach. Kieft vindt dat Steijn blij mag zijn dat Ajax vorig jaar bij hem aanklopte.

"In Amsterdam hopen ze op plek drie. Het kan alleen hopen zijn, want aanknopingspunten zijn niet te vinden", is Kieft somber gesteld over de club die hij als speler enkele jaren diende in de beginperiode van zijn actieve loopbaan.

"De club is in twee jaar volledig in verval geraakt, door wanbeleid de vernieling in geholpen, met bestuurlijke problemen en geen kwaliteit op het veld."

"Dus ook het technische beleid heeft niet gedeugd", deelt Kieft ook een onvoldoende uit aan de technische leiding van Ajax. "Tegen clubs uit het rechterrijtje heeft de nieuwe trainer John van ’t Schip aardig wat punten gewonnen, maar het is bijzonder fragiel."

Kieft verlegt de aandacht vervolgens naar de vorig jaar oktober ontslagen Steijn. De Haagse oefenmeester zakte met Ajax af naar de laatste plaats in de Eredivisie, wat voor het bestuur aanleiding was om de samenwerking al na enkele maanden stop te zetten.

"Maurice Steijn speelde in het interview op oudejaarsdag in De Telegraaf het slachtoffer." Kieft verwijst daarmee naar de kritiek van Steijn op de ook al vertrokken technisch directeur Sven Mislintat, die de door de trainer voorgestelde aanwinsten niet serieus nam en louter spelers uit zijn eigen netwerk naar Ajax haalde.

"Hij moet blij zijn dat Ajax op zijn cv staat, maar heeft gefaald en miste gewoon de persoonlijkheid om te slagen als Ajax-trainer", aldus de kritische Kieft over de bij Ajax mislukte Steijn.

