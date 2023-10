Kieft is verbaasd door Maduro en lijkt hele andere wedstrijd te hebben gezien

Vrijdag, 27 oktober 2023 om 00:09 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 10:10

Wim Kieft heeft met verbazing naar de woorden van Hedwiges Maduro geluisterd. De oefenmeester van Ajax was na afloop bij Veronica zeer lovend over Brighton & Hove Albion, dat donderdagavond met 2-0 te sterk was voor de Amsterdammers. Kieft vindt dat Maduro Brighton te groot maakt. "Je krijgt wel het idee dat Ajax tegen Real Madrid heeft gespeeld."

Maduro stond na afloop van het duel in Zuid-Engeland verslaggeefster Noa Vahle te woord. "Dit is een zuur gevoel. We hebben teamdiscipline getoond. Brighton was heel goed aan de bal, dus hebben we eigenlijk voor een andere speelwijze gekozen door in te zakken en te loeren op de omschakeling. Alleen waren we aan de bal af en toe te slordig om eruit te komen."

"In het compacte ging het beter dan normaal. Alleen je speelt wel tegen Brighton, dat daar alsnog heel goed doorheen kan spelen. Zij wachten tot je uitstapt en weer een driehoek maakt. Dat doen zij gewoon heel goed. We hebben ons plan weten te volgen, maar omdat je net voor rust een goal tegenkrijgt moet je naar voren en dat willen zij juist. Dat zie je bij de tweede goal eigenlijk ook. Daar zijn ze heel goed in."

"'Overklast' is een groot woord", vindt Maduro wanneer hij gevraagd wordt of dat woord de avond van de Amsterdammers correct beschrijft. "Ik denk wel dat Brighton heel goed aan de bal is. Daar moeten we goed naar kijken. Wij hebben ook momenten gehad om vooruit te spelen, maar dan spelen we juist achteruit. In de tweede helft hebben we ook een goede opbouw gehad zoals het wel moet. Dat heeft ook met vertrouwen te maken."

Vahle stelt dat er verontwaardiging was in de studio van Veronica, daar de oefenmeester best veel dingen anders deed terwijl Maduro maandenlang de rechterhand van Maurice Steijn was. "De visie van de hoofdcoach. Je hebt meningen met zijn allen. Uiteindelijk maak je een plan en dat voer je dan uit. Vandaag hebben we een ander plan gekozen, maar dat had vooral te maken met Brighton, dat heel goed is. Dat is het eigenlijk." Wanneer de nieuwe trainer bekend wordt gemaakt, weet de oud-middenvelder nog niet.

Na het interview wordt er teruggeschakeld naar de studio. "Ja, wat moet ik daar nou van zeggen?", reageert Advocaat na een secondenlange stilte op het interview. "Het is altijd vervelend als je iemand voor een week op moet volgen. Dat doet hij ook omdat hij Ajacied is. Dat compacte, daar hield ik zelf ook van. Maar daarnaast moet je ook zorgen dat je het initiatief pakt. Dat heb je zondag weer. Als het vroeg gaat stormen dan kom je ook in de problemen." Ajax gaat zondag op bezoek bij PSV. "Dan zal hij ook in moeten zakken en de snelheid van de voorhoede gebruiken."

Kieft stelt dat het vertrouwen nog niet aanwezig is. "Dat komt als je resultaten gaat halen", lacht de oud-spits. Ajax heeft nu negen wedstrijden op rij niet gewonnen. "Je krijgt wel het idee dat Ajax tegen Real Madrid heeft gespeeld. Het is ook een beetje overdreven, niet?", doelt Kieft op het interview, de voorzichtige tactiek van Maduro en de complimenten voor Brighton.

Advocaat ziet ondanks de vrij kansloze nederlaag toch ook nog lichtpuntjes. "Je kan wel goede dingen halen uit bepaalde fases. Meer diepte in plaats van steeds terug of breed. Die Hato durft wel ballen tussendoor te geven. Maar dan moeten ze er wel staan. De spelers van Brighton stonden er wel, maar die van Ajax niet. Maar het is ook moeilijk voor de spelers. Die denken: laat ons spelen, de rest komt vanzelf wel."

Door de nederlaag in Groep B van de Europa League staat Ajax na drie wedstrijden op twee punten. Daarmee zijn de Amsterdammers de hekkensluiter, daar Brighton en AEK Athene op vier punten staan. Olympique Marseille leidt de dans met vijf punten uit drie duels.