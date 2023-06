Kieft: ‘Het is gewoon een valse, slechte gozer die verbannen moet worden’

Vrijdag, 2 juni 2023 om 19:36 • Sam Vreeswijk

Wim Kieft heeft in zijn column in De Telegraaf geen goed woord over voor het gedrag van AS Roma-trainer José Mourinho tijdens en na de verloren Europa League-finale tegen Sevilla (1-1, 4-1 n.s.). De Portugees, die het tijdens de wedstrijd al meermaals niet eens was met de arbitrale beslissingen, zocht scheidsrechter Anthony Taylor na het duel op in een parkeergarage van de Puskás Aréna en ging compleet door het lint tegen hem.

“Gedurende de wedstrijd was de Engelse arbitrage 120 minuten en extra tijd mikpunt van kritiek, intimidatie en melodramatisch toneelspel van hem, zijn assistenten en zijn spelers”, blikt Kieft vrijdag terug. “Eenmaal verloren weigerde hij als laatste Romein z’n medaille op te halen, maar liep al voor de prijsuitreiking naar de tafel om het kleinood te scoren. Alleen maar omdat hij niet gezien of geassocieerd wilde worden met de verliezers, met nota bene z’n eigen spelers en staf. Vervolgens gooide hij die medaille het publiek in. Vervolgens wachtte hij in de catacomben scheidsrechter Antony Taylor op om vervolgens volledig los te gaan op de Engelsman.”

Jose Mourinho swearing at referee Anthony Taylor in the car park after Roma lost the Europa League final



?? @tvdellosport



pic.twitter.com/ZdTxCbiR95 — MailOnline Sport (@MailSport) June 1, 2023

Een dag later doken er beelden op van fans van Roma die Taylor in het bijzijn van zijn familie belaagden op het vliegveld. Volgens Kieft was dat het gevolg van het gedrag van Mourinho. “De angst viel van de gezichten te lezen, er vielen klappen, stoelen gingen door de lucht en het was Mourinho die zich daar medeverantwoordelijk voor mocht voelen. Hij vertolkt een voorbeeldfunctie voor de fans van AS Roma, maar in plaats van zijn fatsoen te houden, zette hij ze op tegen Taylor.”

Grazie papà di avermi fatto laziale ! pic.twitter.com/8YGcUdyKi7 — momo (@momo50SSL) June 1, 2023

De voormalig voetballer pleit daarom voor een keiharde straf door de UEFA. “Als de Europese voetbalbond allerlei eigen slogans van respect tenminste serieus neemt. Ze moeten hem maanden schorsen want dit gedrag van de Portugees gaat alle perken te buiten. Voor hetzelfde geld overkomt Taylor of zijn gezin nog iets veel ergers. Mourinho is gewoon een valse, slechte gozer, die het verdient om een tijdje uit het voetbal verbannen te worden. Al hoor je dat hij in de zomer AS Roma misschien zal verruilen voor Paris Saint-Germain. Dat zegt tegelijkertijd alles over die club, dat ze met zo’n persoon als Mourinho in zee willen gaan.”