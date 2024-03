Kieft: ‘Henderson wordt hier in Nederland helemaal verkeerd beoordeeld’

Jordan Henderson blijft ook twee maanden na zijn komst naar Ajax een dankbaar onderwerp van gesprek. Dick Advocaat begrijpt in aanloop naar de return van de achtste finale van de Conference League tegen Aston Villa niet goed waarom de Amsterdammers in januari voor nóg een verdedigende middenvelder gingen. Wim Kieft neemt het juist op voor de Engelsman. "Wat ik nog steeds niet begrijp, is wie hem gekocht heeft bij Ajax", zegt Advocaat bij Veronica.

Ajax zocht in de winterse transferwindow naar een ervaren kracht voor in de as van het elftal en vond die in Henderson. Advocaat vindt dat niet verstandig. "Als je Branco van den Boomen en nog een aantal spelers hebt, die allemaal bijna identiek zijn in hun spel, waarom haal je dan Henderson? Ik denk dat Van den Boomen qua spel een snellere passer is dan Henderson."

Kieft kijkt er heel anders tegenaan. "Het is van de gekke hoe Henderson hier in Nederland wordt beoordeeld. Ze zeggen dan dat hij niets brengt, dat hij te duur is... Maar het is gewoon een heel goede speler, het is met name een teamspeler."

"Hij heeft een geweldige carrière achter de rug", vervolgt Kieft. Henderson is door Gareth Southgate opgeroepen voor de interlandperiode die komende week plaatsvindt. "De bondscoach van Engeland is niet zomaar iemand, die heeft ook verstand van voetbal. Ik weet niet of het voor een basisplaats is, maar als deze jongen wordt opgeroepen met al de ervaring die hij heeft, dan kan hij een goede bijdrage leveren."

Advocaat is het in dat opzicht eens met Kieft. "Qua reputatie is het een geweldige speler in Engeland, het nationale elftal en bij Liverpool, maar Ajax had hem helemaal niet nodig."

"Nee, ik denk dat Ajax hem wel nodig had", reageert Kieft. "Als je het aan de prestaties gaat afmeten, tja dat ga je niet in je eentje veranderen. Zo'n speler is hij ook niet. En jij zegt Van den Boomen... Met alle respect, wat heeft hij dan gebracht bij Ajax dit jaar?"

Kieft ziet Henderson wel degelijk een waardevolle rol vervullen bij Ajax. "Het gaat om de persoonlijkheid die je meebrengt. Het lijkt me wel een jongen die probeert de leiding te pakken. Dit is een heel instabiel elftal", besluit Kieft.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties