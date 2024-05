Kieft geeft 2 spelers ondanks groots seizoen weinig kans op basisplek in Oranje

Wim Kieft verwacht niet dat er bij Oranje op het EK in Duitsland ruimte op het middenveld is voor Tijjani Reijnders, zo laat de analist weten bij Veronica tijdens de voorbeschouwing op de Conference League-finale. Zeker als Frenkie de Jong fit genoeg is om te spelen verwacht hij eerder een 5-2-3-systeem.

“Ik denk niet dat Reijnders gaat spelen”, benadrukt Kieft woensdagavond in de studio van Veronica. “Ik denk dat Koeman met Frenkie de Jong en Koopmeiners gaat spelen. Daarvoor zullen drie aanvallers staan.”

Niet alleen voor Reijnders gaat het een lastig verhaal worden volgens Kieft, want ook voorspelt hij dat Joey Veerman weinig speeltijd krijgt. “Ik denk ook niet dat Veerman gaat spelen, al ligt het er ook een beetje aan of Frenkie de Jong fit is. Koeman kan gewoon uit veel spelers kiezen op het middenveld.”

Waar een groot deel van de selectie al is samengekomen, zal Reijnders vanaf vrijdag 7 juni pas aansluiten bij de groep.

Hoewel het seizoen voor Reijnders er bij AC Milan op zit, moet hij nog met zijn club een oefenwedstrijd spelen tegen AS Roma. Dat duel wordt komende vrijdag afgewerkt in Australië. “Waarschijnlijk om financiële redenen”, merkte Koeman al op tijdens de persconferentie van woensdag.

Dat betekent dat Reijnders weliswaar zou kunnen aansluiten op 3 juni, maar Koeman verwacht dat de middenvelder dan nog niet fit genoeg is om aan te sluiten. “We kunnen eigenlijk pas een beroep doen op onze spelers vanaf 3 juni.”

“Als ik een jongen zoals in dit geval Tijjani na een reis naar Australië op 3 juni bij mij krijg, met een jetlag, dan heb ik daar op 6 juni ook niks aan. Nu heeft hij een aantal dagen rust en komt hij superfit binnen. Dat vind ik voldoende in zijn geval”, zei Koeman.

