Wim Kieft snapt niets van trainersbeleid Ajax: 'Volgens mij hebben ze...'

Wim Kieft ergert zich soms aan de hype die rond Arne Slot is ontstaan. De analist uit Amsterdam is van mening dat er wel erg snel over het zogeheten Slot-voetbal wordt gerept als een club een zoektocht is gestart naar een nieuwe trainer.

Kieft had hierover per WhatsApp contact met Jack van Gelder, zo onthult deze week hij in KieftJansenEgmondGijp. ''Jack zei wel terecht, en met name heel veel kranten doen dat. Om die Arne Slot elke keer op het Maasgebouw te hijsen.''

''En dat ze nu bij Ajax zijn gevallen voor het Slot-voetbal. Maar waarom zijn ze bij Ajax niet gevallen voor het Johan Cruijff-voetbal?'', vraagt de verbaasde Kieft zich hardop af.

Valentijn Driessen schreef vorige week in De Telegraaf dat Ajax met de aanstelling van John Heitinga en Marcel Keizer kiest voor Slot-voetbal. ''Spel dat naadloos past bij alles waar de Ajax-identiteit voor staat'', aldus de chef voetbal van de krant.

''Arne Slot doet het hartstikke goed. Maar gaan we nu in één keer allemaal zorgen dat we binding hebben met Arne Slot?'', aldus Kieft, die het allemaal maar overdreven vindt.

''Ze willen Johan Cruijff-voetbal bij Ajax. Maar volgens mij hebben ze bij Ajax geen flauw idee wat ze aan het doen zijn'', moet Kieft nog maar zien of Heitinga successen gaat boeken als nieuwe hoofdtrainer in Ajax.

''Ik heb het idee dat als er een buitenlander is geweest die Ajax kent, en die gaat weg, dat er iemand komt die de club wél kent en uit Nederland komt. En weer andersom. Want zoveel smaken zijn er niet'', voegt presentator Michel van Egmond daaraan toe.

Ajax koos in 2023 voor Maurice Steijn, maar dat pakte totaal verkeerd uit. Een jaar later werd de relatief onbekende Francesco Farioli aangesteld en ondanks alle scepsis werd de Italiaan bijna kampioen in zijn debuutjaar. Na het vertrek van Farioli koos Ajax met Heitinga voor weer een Nederlander.