Kieft: ‘Er is genoeg over Noa Lang gezegd, maar dat moet hij echt verbeteren’

Maandag, 9 oktober 2023 om 21:37 • Mart van Mourik

Wim Kieft vindt dat Noa Lang nog een tandje bij kan schakelen. De oud-spits is enorm onder indruk van de dribbels van de vleugelspits van PSV, maar tegelijkertijd benadrukt hij te gast in Veronica Offside dat het Lang nog aan scorend vermogen ontbreekt. Over André Ramalho is de analyticus overigens helemaal niet te spreken.

“Ik vond PSV tegen Sevilla vrij goed spelen”, blikt Kieft terug op afgelopen Champions League-duel. “Maar als je tegen dat soort tegenstander speelt en je hebt verdedigers als Ramalho, dan loop je wel het risico dat je het een en ander tegenkrijgt. Tegen Sparta heb je dat natuurlijk minder.”

“Ramalho is gewoon totaal ongeschikt. Hij kan niet eens ballen wegwerken die op hem af komen. Hij staat ook altijd verkeerd en komt simpelweg kwaliteit tekort. PSV speelt heel attractief, al is het programma ook relatief makkelijk geweest.”

Wél is Kieft positief over Lang, al zit hij ook een verbeterpunt voor de buitenspeler. “Verder is er over Noa Lang natuurlijk veel gezegd. Maar die Noa Lang blijft een veelbelovende speler. Op een gegeven moment, als hij die laatste stap wil maken, dan moet je er tegen Sevilla gewoon twee maken.”

“Hij was zó goed tegen die Navas”, vervolgt Kieft. “Maar als je je wil onderscheiden, dan moeten die goals nog wel komen. Het kan natuurlijk wel gewoon bij die jongen.”

“De goal die hij tegen FC Volendam maakte... dat schot had echt vaart. Maar die schoten tegen Sevilla waren bijna rollertjes. Ik weet trouwens ook niet welke blessure hij nu heeft. Ik hoorde dat het geen spierblessure is”, aldus de analist.

Lang viel in het gewonnen duel met Sparta geblesseerd uit en hij leek last te hebben van zijn hamstring. Hoewel het niet duidelijk is welke kwetsuur de vleugelspits precies aan de kant houdt, komt de interlandperiode voor hem te vroeg om aan te sluiten.