Kieft bikkelhard voor FIFA-baas Gianni Infantino: 'Het is ridicuul om dat te doen'

Het WK voor clubteams vangt aan op 15 juni en voor het eerst nemen 32 clubs uit de hele wereld deel. Onder meer Bayern München, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester City en Juventus maken hun opwachting in de Verenigde Staten voor het toernooi dat een maand zal duren.

Wim Kieft heeft in ieder geval helemaal niets met het aanstaande WK voor clubs. De analist van De Telegraaf vindt het onbegrijpelijk dat topspelers na een lang en slopend seizoen moeten opdraven voor een in zijn ogen onbelangrijk toernooi.

''Clubbestuurders zullen er misschien blij mee zijn, omdat ze bakken met geld naar binnen harken. De spelers verafschuwen het'', kruipt Kieft voor even in het hoofd van de spelers van de diverse topclubs in Europa.

''Virgil van Dijk zal blij zijn dat Liverpool ontbreekt en hij een paar weken met vakantie kan. Zijn collega’s worden even een maand langer over de kling gejaagd ter meerdere eer en glorie van meneer Gianni Infantino, de baas van de FIFA'', heeft de columnist bijzonder weinig op met de voorzitter van de wereldvoetbalbond.

Kieft weet dat het WK voor clubs eens per vier jaar voorbij zal komen. ''Het blijft ridicuul om zo’n WK voor clubs te organiseren, een jaar na het EK na een lang seizoen, met een lang seizoen voor de boeg en ook nog eens een WK 2026 in Canada, Mexico en Amerika daar achteraan.''

''Spelers hebben fysiek en mentaal rust nodig en zelfs grote selecties vangen dit niet op. Maar daar weet Infantino natuurlijk allemaal niets van en het interesseert hem niet. Het feestje draait om hem en nergens anders om'', oordeelt Kieft nogmaals bikkelhard over de FIFA-preses.

Het WK voor clubteams vangt op 15 juni aan met het duel tussen Al-Ahly en Inter Miami. De finale is op 13 juli in het MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey.