Kieft betitelt ‘seizoen van de waarheid’ voor Ajacied: ‘Het is elke keer wat’

Zaterdag, 12 augustus 2023 om 08:20 • Wessel Antes

Brian Brobbey begint zaterdagavond aan zijn seizoen van de waarheid, zo concludeert Wim Kieft in zijn wekelijkse column voor De Telegraaf. Volgens de voormalig topspits moet de 21-jarige Amsterdammer het nu écht laten zien bij de nummer drie van het afgelopen Eredivisie-seizoen. Kieft zegt daarbij wel dat de voortekenen goed zijn, daar Brobbey fit oogt. Vorig seizoen eindigde Brobbey op 14 doelpunten en 4 assists in 45 wedstrijden. In totaal kwam hij 2.136 speelminuten in actie voor Ajax.

Kieft vindt dat het tijd is voor Brobbey om zich wekelijks te laten gelden. “Voor Brian Brobbey breekt het seizoen van de waarheid aan. Het is elke keer wat en dat stempel moet hij eens afschudden. Inmiddels 21 jaar en op het oog fit genoeg om drie wedstrijden in de week de negentig minuten vol te maken, moet het nu gebeuren voor Brobbey. Hij heeft de potentie en bezit de kwaliteiten om eerste spits van Ajax te zijn. Met z’n doelpuntengemiddelde is eveneens weinig mis, maar van Brobbey als aanvalsleider mag je eisen dat hij stabieler wordt in zijn prestaties.”

Maurice Steijn zei vrijdag op de voorafgaande persconferentie aan het thuisduel met Heracles Almelo dat Ajax nog op zoek is naar een concurrent voor Brobbey. “Brobbey is op dit moment de enige spits. Ik kan op dit moment alleen schuiven met Kudus als er iets gebeurt. De prioriteit is nu om nog twee verdedigers en een spits te halen. De versterkingen die we willen, gaan komen.” Kieft zou het geen ramp vinden als Kudus nog vertrekt bij Ajax. “Een goede speler, weinig mis mee, maar wat heeft hij Ajax gebracht afgelopen drie seizoenen? Kudus neemt de boel niet op sleeptouw. Helemaal niet als hij zijn zinnen op een transfer heeft gezet.”

Steven Bergwijn

Dat Steijn voor Steven Bergwijn heeft gekozen als aanvoerder van Ajax is een rare keuze, zo stelt Kieft. “Weinig spelers hebben zoveel zelfkennis dat zij zo’n verzoek afwijzen. Bergwijn is vanuit de jeugd iemand met een Ajax-verleden, zit als international vast bij het Nederlands elftal, één van de oudere, meest ervaren spelers in de selectie en kan met zijn kwaliteiten wedstrijden beslissen. Maar aanvoerder… Dan moet je ook een voortrekkersrol vervullen in en buiten het veld, jongens meekrijgen en verbaal sterk zijn, zeker ook richting de media. Volgens mij is Bergwijn veel meer een speler die vooral gericht is op zichzelf. In zijn hart wil hij denk ik niet eens de rol van captain spelen. Maar als het je wordt gevraagd, dan ga je er misschien zelf in geloven.”

Kieft noemt de keuze voor Bergwijn ‘een keuze uit armoede’. “Davy Klaassen zou meer voor de hand liggen, maar aangezien hij wordt gepasseerd door Steijn zijn de vooruitzichten op speeltijd niet rooskleurig voor de middenvelder. Om Branco van den Boomen, ooit opgeleid door Ajax, na zijn avonturen in de Keuken Kampioen Divisie en terugkeer uit Toulouse direct captain te maken, ging Steijn blijkbaar te ver. Hoewel ik bij hem meer leiderschapskwaliteiten bespeur dan bij Bergwijn.”