Kicker weet welk miljoenenbedrag Hansi Flick meekrijgt na ontslag bij Duitsland

Maandag, 11 september 2023 om 14:51 • Noel Korteweg

Hansi Flick heeft 4,5 miljoen euro meegekregen van de Duitse bond (DFB) na zijn ontslag zondag. Dat meldt Kicker. De dramatische resultaten met het nationale elftal werden de 58-jarige keuzeheer, die zaterdagavond tegen Japan (1-4 verlies) voor het laatst op de bank zat bij die Mannschaft, fataal. Flick is de eerste bondscoach in de 123-jarige geschiedenis van de Duitse bond die is ontslagen.

Duitsland blameerde zich zaterdag voor de zoveelste keer op rij met een nederlaag tegen Japan. Door het verlies is Duitsland al vijf duels op rij zonder winst. Die Mannschaft hoeft zich vanwege de gastrol niet te plaatsen voor het EK van volgende zomer, maar de Duitse pers vreest juist een vroege uitschakeling óp het toernooi. In de ochtendbladen werd Flick zondag daarom afgemaakt.

Flick zei zaterdag zelf nog vertrouwen te hebben in zijn positie. "Ik ben positief en ik kan beloven dat we goed zijn voorbereid", sprak hij tegenover de pers. "In de afgelopen twee weken ben ik naar veel spelers toegegaan en hebben we gepraat over de toekomst, mijn verwachtingen en de rollen die de spelers moeten invullen. De gesprekken gaven me vertrouwen dat het team begrijpt wat eraan zit te komen. Dat was een keerpunt, een nieuwe fase is aangebroken. Vanaf nu willen we het kernteam doen gelden."

Een dag later kreeg hij echter de zak. Maandagmiddag werd bekend dat de DFB met Julian Nagelsmann en Matthias Sammer praat over de opvolging van Flick. Volgens Matt Law, een journalist van The Telegraph, zijn het de enige twee namen die in de race zijn voor de job als bondscoach. Als beiden niet haalbaar blijken, schakelt de DFB door naar Rudi Völler als noodoplossing. Louis van Gaal, die direct na het ontslag van Flick werd betiteld als ‘een interessante outsider’, is dus niet (langer) in beeld.