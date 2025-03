Kian Fitz-Jim ontwikkelt zich razendsnel bij Ajax en Jong Oranje: 'Hij is heel belangrijk voor mij'

Kian Fitz-Jim (21) is bezig aan een uitstekend seizoen bij Ajax. De middenvelder van Jong Oranje heeft zich onder trainer Francesco Farioli ontwikkeld tot een zeer bruikbare kracht voor de Amsterdamse club. Voetbalzone zocht Fitz-Jim op in Zeist voor een uitgebreid gesprek.

Door Wessel Antes, Sydney Jordan en Jelle Kusters

Fitz-Jim, die tot dusver twee interlands speelde namens Jong Oranje, genoot een groot deel van zijn jeugdopleiding bij AZ. Afgelopen zondag speelde hij als Ajacied een beladen duel tegen zijn jeugdliefde, dat eindigde in een 2-2 gelijkspel. “We hadden die wedstrijd natuurlijk graag willen winnen.”

“Toch nog een puntje, daar kunnen we achteraf blij mee zijn. Ik denk dat zij niet heel veel kansen creëerden, maar wij ook niet. Het verloop van de wedstrijd was een beetje merkwaardig, maar 2-2 is uiteindelijk wel terecht”, oordeelt Fitz-Jim.

Overgehevelde vrienden

Normaliter melden de spelers van Jong Oranje zich op maandag in de Zeister bossen. Ditmaal hadden de jeugdinternationals een dag extra vrij. “Ik heb gisteren mijn haren laten vlechten, maar normaal gesproken ga ik ook lunchen met vrienden. Vaak met Myron van Brederode, omdat hij nu in Duitsland speelt.”

Deze interlandperiode is Fitz-Jim de enige Ajacied bij Jong Oranje. “Youri Baas zou er eigenlijk ook bij zijn, maar hij is doorgeschoven naar het eerste. Ik had hem maandag nog geappt omdat hij jarig was, maar daarna las ik het nieuws en kon ik hem opnieuw feliciteren.”

Wat moet Fitz-Jim zelf doen om die laatste stap richting het Nederlands elftal te zetten? “Ik denk dat er nog heel veel moet gebeuren”, zegt de realistische rechtspoot. “Vooral als je kijkt naar de jongens die daar op het middenveld spelen.”

Fitz-Jim noemt een teamgenoot van Ajax als voorbeeld. “Kenneth (Taylor, red.) heeft die stap nu ook kunnen zetten en doet het heel goed. Hij maakt veel doelpunten en geeft assists. Dat is iets waarin ik mezelf nog kan ontwikkelen. Ik moet constanter worden in mijn spel.”

Imago

Zwaar seizoen

Namens Ajax en Jong Oranje kwam Fitz-Jim dit seizoen al 42 keer in actie. Daarin was hij goed voor 6 doelpunten en 1 assist. “Het begint wel een beetje zwaar te worden nu. Ik begin te voelen dat het einde van het seizoen nadert. Voorheen speelde ik misschien dertig wedstrijden in een seizoen.”

“Daar zit ik nu dik overheen, maar er is nog heel veel om voor te spelen. Daar heb ik zin in”, zegt Fitz-Jim enthousiast. De rechtspoot stelt dat Farioli ‘heel belangrijk’ is voor zijn ontwikkeling. “Überhaupt de kans die hij mij gegeven heeft, maar ook de manier waarop hij mij coacht en het vertrouwen dat ik krijg. Dat had ik voor dit seizoen niet verwacht, maar ik ging er natuurlijk wel voor.”

Na Jorrel Hato ziet trainer Michael Reiziger met Baas en Taylor opnieuw twee leiders vertrekken naar het Nederlands elftal. Wat doet dat met de rol van Fitz-Jim bij Jong Oranje? “Dat zal in de komende week moeten blijken. Het is voor mij sowieso al een eer om hier te zijn. Een mooie oefening richting het EK komende zomer. We moeten ons goed voorbereiden en op elkaar ingespeeld raken.”

Imago

Tijdens interlandperiodes met Jong Oranje is er genoeg tijd om plezier te maken. “Vorige keer heb ik heel veel gepingpongd. Echt heel veel. Bijna iedereen wil dan eventjes een potje spelen. Zelf trek ik voornamelijk op met Van Brederode.”

“We kennen elkaar al bijna tien jaar en hij is een van mijn beste vrienden. Of hij kan pingpongen? Jawel… Om eerlijk te zijn is hij beter dan ik. Ik kijk het meest uit naar de wedstrijden, maar los daarvan ook naar het pingpongen en FIFA spelen”, besluit Fitz-Jim.

Jong Oranje speelt deze interlandperiode twee oefeninterlands, tegen de leeftijdsgenoten uit Italië en Roemenië. Het jeugd-EK vindt komende zomer plaats in Slowakije. In de groepsfase neemt Nederland het dan op tegen Denemarken, Finland en Oekraïne.