Khéphren Thuram levert OGC Nice 20 miljoen euro op en tekent voor vijf jaar bij Juventus

Juventus heeft zich versterkt met Khéphren Thuram, zo maakt de club uit Turijn bekend via de officiële kanalen. De middenvelder komt over van OGC Nice en tekent een contract tot medio 2029 in het Allianz Stadium.

Thuram bevond zich deze week al in Turijn, waar hij de medische tests succesvol heeft doorstaan. Juventus betaalt twintig miljoen euro aan Nice, waar hij vorig seizoen onder huidig Ajax-trainer Francesco Farioli een van de bepalende spelers was.

Thuram gaat naar verluidt 2,5 miljoen euro per jaar verdienen. Zijn overstap naar Juventus kost hem overigens wel zijn deelname aan de Olympische Spelen. Thuram was in eerste instantie opgenomen in de Olympische selectie, maar Juventus ziet zijn deelname daaraan niet zitten.

Voor Juventus is Thuram alweer de derde zomeraanwinst. Eerder versterkte de club zich met Douglas Luiz, die overkwam van Aston Villa, en de van AC Monza afkomstige doelman Michele Di Gregorio.

Thuram doorliep de jeugdopleiding van AS Monaco, voordat hij in 2019 besloot aan de slag te gaan bij Nice. Namens les Aiglons kwam in totaal 167 keer in actie. Daarin was hij goed voor negen treffers en twaalf assists.

Thuram is de zoon van Juventus-legende Lilian Thuram, die vijf seizoenen uitkwam voor i Bianconeri en in die tijd twee landstitels en één Italiaanse supercup veroverde met de club. Khéphren (23) is tevens de jongere broer van Inter-spits Marcus (26).

In tegenstelling tot zijn broer Marcus maakte Khéphren geen deel uit van de Franse EK-selectie. Wel heeft hij inmiddels één cap achter zijn naam staan. In maart 2023 viel hij vlak voor tijd in in de EK-kwalificatiewedstrijd Frankrijk - Nederland (4-0).

