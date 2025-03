Khalid Boulahrouz imiteert AZ-speler tijdens wedstrijdvoorbereiding: 'Benieuwd waarom hij dat doet'

Khalid Boulahrouz is voorafgaand aan AZ - Tottenham Hotspur verbaasd om iets wat hij Seiya Maikuma ziet doen in de warming-up. De Japanse rechtsback hield twee vingers, op verschillende afstanden, voor z’n ogen, en leek daarmee een soort oogtest te doen.

Na afloop van het interview met AZ-trainer Maarten Martens wil Hélène Hendriks de prestentatie op Ziggo Sport weer oppakken, als ze wordt afgeleid door analist Boulahrouz. “Wat ben jij allemaal aan het doen, Khalid?”, vraagt ze.

“Ik zag Maikuma”, reageert Boulahrouz, die Maikuma nadoet. “Die was volgens mij z’n ogen aan het uitlijnen met z’n vinger.”

Even later worden de beelden van de rechtsback van AZ getoond. “Focus, concentratie, uitlijnen… Ogen staan goed”, becommentarieert Boulahrouz.

Op de vraag van Hendriks of Boulahrouz dit zelf ook deed toen hij nog voetballer was, reageert hij enigszins lachend: “Nee, volgens mij had ik dat niet nodig. Maar ik ben wel benieuwd waarom hij dat doet.”

AZ en Tottenham Hotspur nemen het tegen elkaar op in de achtste finales van de Europa League. Het duel begint om 18:45 uur.

AZ, waar Maikuma in de basis staat, eindigde in de competitiefase van de Europa League op plek negentien, en was daardoor veroordeeld tot de tussenronde. Daarin won de ploeg van trainer Maarten Martens over twee duels van Galatasaray, met 6-3. Tottenham Hotspur werd vierde en ontliep daardoor de tussenronde.