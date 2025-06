De analisten van Ziggo Sport zijn vol lof voor Jong Oranje, dat tegen Jong Portugal een sensationele 0-1 zege boekte. De mannen van bondscoach Michael Reiziger vochten zeventig minuten lang met tien man, maar door een doelpunt van invaller Ernest Poku werden toch de halve finales van het EK Onder 21 bereikt.

Reiziger besloot relatief laat in de wedstrijd de pijlsnelle Poku in te brengen en dat bleek een gouden greep. Eerst creëerde hij met zijn pure snelheid een reuzenkans voor Bjorn Meijer, die naast schoot. Even later werd de AZ'er weggestuurd door Maatsen, waarna hij Soares omspeelde en keurig afrondde: 0-1.

“Hij is rustig tegenwoordig”, klinkt het na afloop in de studio. “Die goal is illustratief voor zijn ontwikkeling”, vindt Khalid Boulahrouz. “Vroeger had hij moeite met het tempo, het verwerken van informatie, waardoor hij met zijn voeten in de knoop kwam.”

Presentator Wytse van der Goot trekt dan een vergelijking met Ajax-speler Carlos Forbs, die namens Jong Portugal in het veld kwam maar bepaald geen goede indruk achterliet en ondanks zijn snelheid ook vaak worstelt met de bal.

“Nou, pfff”, reageert Boulahrouz vol afgrijzen. De vergelijking slaat volgens hem kant noch wal. “Van Carlos Forbs mogen ze zijn voetballicentie wel afnemen hoor.”

“Maar Poku maakt een goede ontwikkeling door. Hij beloont zichzelf en is belangrijk voor het team”, besluit de als analyticus aangeschoven oud-international. Door Poku's treffer is Jong Oranje dus verzekerd van een halvefinaleplek.

In die halve finale, die op 25 juni wordt afgewerkt, is Jong Engeland of Jong Spanje de tegenstander. Het duel tussen de twee landen trapt om 21.00 af. De andere kwartfinales gaan tussen Denemarken en Frankrijk en Duitsland en Italië.