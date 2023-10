Kevin van Veen reageert op statement Clubraad NAC: ‘Diep triest!’

Zaterdag, 7 oktober 2023 om 15:02 • Jan Hoeksema • Laatste update: 19:50

FC Groningen-spits Kevin van Veen is op X verder ingegaan op het incident rondom zijn persoon tijdens de uitwedstrijd bij NAC Breda (3-2) vrijdagavond. Aanleiding is een statement dat Clubraad NAC zaterdagmiddag naar buiten bracht, waarin de organisatie aan de KNVB en NAC vraagt om een onderzoek in te stellen naar de aantijgingen die de spits deed na afloop van het duel.

Van Veen claimde na de wedstrijd bedreigingen aan het adres van zijn nog ongeboren dochter te hebben ontvangen. Daarnaast zouden supporters van NAC tijdens het duel bedreigende gebaren naar de aanvaller hebben gemaakt. "Mijn dochter is nog geen eens geboren en ze wordt al kapot bedreigd", zei hij voor de camera bij ESPN.

"Wij willen de onderste steen boven en doen een dringende oproep aan NAC en KNVB", reageert Clubraad NAC in een statement. Laatstgenoemde is een organisatie die namens supporters advies geeft aan de club uit Breda. "Start een onderzoek naar het bestaan van de berichten (aan Van Veen, red.). Doe, als ze er zijn, onderzoek of ze daadwerkelijk vanuit een NAC-supporter komen en neem dan gepaste maatregelen."

Het statement schiet bij Van Veen in het verkeerde keelgat. "Hou toch op man", schrijft hij op X. "Je eigen hachje redden... De dingen die zijn geroepen en de beweging van een baby, gevolgd door gebaren richting mij, is dat heel normaal in Breda?" In een latere post zegt hij zelfs dat er gebaren zijn gemaakt die de dood van zijn nog ongeboren kind suggereren.

De aanvaller laat weten beelden van het laatstgenoemde moment te hebben opgevraagd. "Ik wil zelf dat dit onderzocht gaat worden, geloof me maar. Denken dat je met alles weg kunt komen... diep triest! Ga alsjeblieft een eind fietsen met je 'Clubraad'." Van Veen besluit zijn relaas met een bericht gericht aan NAC en zijn supporters. "Als ik volgende week weer tegen jullie zou spelen juich ik op precies dezelfde manier", valt er te lezen.

Sjoerd Mossou

Eerder op de zaterdag ging ook Algemeen Dagblad-journalist Sjoerd Mossou, tevens uitgesproken NAC-supporter, in op de gebeurtenissen tijdens het Keuken Kampioen Divisie-duel. "De beschuldigingen van Van Veen over het NAC-publiek zijn zo ernstig, dat het relevant is dat concreet te krijgen", schrijft Mossou op X. "Wat is er exact gebeurd en op welk moment?" De journalist oppert, net als Clubraad NAC even later op de dag, dat er een onderzoek gestart moet worden.

Van Veen laat ook het verzoek van Mossou niet onbeantwoord. "We zullen het zien, Sjoerdje", reageert hij onder het bericht van de journalist. "Ik heb aanvraag gedaan voor de beelden en kan niet wachten om die in jouw gezicht te wrijven."