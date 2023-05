Kevin Strootman en Genoa keren binnen één seizoen terug in de Serie A

Zaterdag, 6 mei 2023 om 17:09 • Jonathan van Haaster

Genoa keert na slechts een jaar afwezigheid terug in de Serie A. De ploeg van trainer Alberto Gilardino was zaterdag met 2-1 te sterk voor Ascoli, waardoor I Rossoblù niet meer te achterhalen zijn voor nummer drie Bari. Met Kevin Strootman in de basis kwam Genoa in het eigen Stadio Luigi Ferraris op een 2-0 voorsprong. Nadat de thuisploeg naliet het duel vanaf de strafschopstip in het slot te gooien, werd het na de aansluitingstreffer Davide Marsura nog wel spannend. Genoa hield echter stand en promoveert met koploper Frosinone naar de Serie A.

Bijzonderheden

Na een kwartier spelen kreeg Genoa een hoekschop, waar in eerste instantie niet uit gescoord werd. Een kopbal belandde op lat, waarna Mattia Bani paraat stond om de rebound wel binnen te tikken: 1-0. In de 63ste minuut kwam Genoa op 2-0 via Massimo Coda. De aanvaller kon bij de tweede paal binnenschieten, nadat Ascoli een vrije trap niet goed verwerkte. Ogenblikken later kreeg Massimo Coda de kans om er vanaf de strafschopstip 3-0 van te maken, maar hij miste.

Amper twee minuten later maakte Massimo Coda er op aangeven van Michele Collocolo 2-1 van, waardoor de spanning volledig terug was. Genoa hield echter stand en mag zich volgend seizoen weer melden in de Serie A. De kans is overigens nihil dat de derby tegen Sampdoria volgend seizoen op het programma staat. Hekkensluiter Samp maakt slechts nog een theoretische kans op handhaving.

?? ONLY ONE YEAR ?? pic.twitter.com/PndjdVNBLf — Genoa CFC (@GenoaCFC) May 6, 2023

Genoa - Ascoli 2-1

16' 1-0 Mattia Bani

63' 2-0 Milan Badelj

66' Massimo Coda (gemiste strafschop)

68' Davide Marsura (assist: Michele Collocolo)