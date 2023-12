Kevin De Bruyne staat na bijna vijf maanden voor rentree bij Manchester City

Kevin De Bruyne maakt vlak voor het einde van het kalenderjaar mogelijk zijn rentree voor Manchester City. De Belgische spelmaker zit in de selectie van manager Pep Guardiola voor het duel met Sheffield United. De Bruyne raakte op de eerste speeldag van de Premier League geblesseerd aan zijn hamstring en kwam sindsdien niet meer in actie.

Op 11 augustus ging het mis voor De Bruyne. Het duel met Burnley was twintig minuten oud, toen hij met zijn handen op zijn knieën aangaf gewisseld te moeten worden. Getroost door onder meer Erling Braut Haaland verliet De Bruyne het veld voor Rodri. Snel na de wedstrijd werd duidelijk dat De Bruyne drie à vier maanden aan de kant zou staan.

De zware blessure van de Rode Duivel kwam bepaald niet uit de lucht vallen. De Bruyne kampte aan het eind van vorig seizoen over een langere periode met lichte hamstringklachten, maar bleef daarmee doorspelen. “Sinds de uitwedstrijd tegen Bayern München (op 19 april, red.) heb ik kleine scheurtjes in m’n hamstring”, bekende De Bruyne later.

In de Champions League-finale tegen Internazionale (1-0 winst) ging het op 10 juni na 35 minuten mis: De Bruyne greep naar zijn hamstring en moest vervangen worden. De spier bleek gescheurd te zijn. De Belg nam een kleine twee maanden om te revalideren en keerde bij de openingswedstrijd in de Premier League terug, maar dat was dus van korte duur.

???? ??????! ?? Over en uit voor Kevin de Bruyne. De Belg verlaat het veld met een blessure ?? ?? Tune in: https://t.co/yMktjnIsIe#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/zBk81itk1z — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) August 11, 2023

City kwam zonder de inbreng van De Bruyne niet altijd even overtuigend voor de dag in de eerste seizoenshelft. The Citizens staan slechts vierde met 37 punten, al heeft het nog wel een duel tegoed ten opzichte van de top 3: Liverpool (42 punten), Arsenal (40) en Aston Villa (39).

Ook Nathan Aké staat aan de aftrap in het Etihad Stadium. Hij vormt het hart van de verdediging met Manuel Akanji. Doelman Ederson ziet Kyle Walker en Josko Gvardiol de backposities bekleden. Rodri en Mateo Kovacic zijn de controleurs op het middenveld, terwijl Bernardo Silva, Phil Foden, Jack Grealish hoger op het veld spits Julián Álvarez moeten bedienen.

Opstelling Manchester City: Ederson; Walker, Akanji, Aké, Gvardiol; Kovacic, Rodri; Bernardo Silva, Foden, Grealish; Álvarez.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties