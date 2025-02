Kevin De Bruyne redt Manchester City tegen League One-club na absolute wereldgoal

Manchester City heeft zaterdagmiddag op moeizame wijze de volgende ronde van de FA Cup bereikt. De ploeg van manager Pep Guardiola kwam op bezoek bij League One-club Leyton Orient nog op achterstand door een waanzinnige goal, maar trok uiteindelijk wel aan het langste eind: 1-2.

Manchester City is de nummer vijf van de Premier League, en was daarom bij aanvang van de wedstrijd de favoriet tegen Leyton Orient. Dat speelt twee niveaus lager, in de League One, waar het momenteel zesde staat.

De afgelopen week van FC Porto overgekomen Nico González maakte zijn debuut bij Manchester City op het middenveld. Na twintig minuten spelen moest hij zich met een blessure echter alweer laten vervangen door Bernardo Silva.

Beide ploegen kregen in de openingsfase wat kansjes. Zo schoot Ilkay Gündogan naast namens de bezoekers, en bracht doelman Stefan Ortega aan de andere kant van het veld redding op een poging van Charlie Kelman.

Vlak daarna was het Leyton dat alsnog op voorsprong kwam, op waanzinnige wijze. De thuisploeg kwam in balbezit net over de middenlijn, op de helft van Manchester City. Jamie Donley zag Ortega iets te ver voor z’n goal staan, en besloot het vanaf een meter of 45 maar eens te proberen. De bal vloog tegen de lat aan, en viel vervolgens via de ongelukkige Ortega alsnog in het doel: 1-0.

Het was aan Manchester City om daarna met een reactie te komen. Met name voormalig PSV’er Savinho was dreigend, maar ook James McAtee, Rúben Dias, Bernardo Silva en Omar Marmoush roken aan de gelijkmaker. Mede dankzij een goed keepende Josh Keeley ging Leyton echter met een voorsprong de rust in.

In de tweede helft gingen de bezoekers door met de jacht op de 1-1, en na tien minuten viel die gelijkmaker ook. Een afstandsschot van Rico Lewis viel binnen via invaller Abdukodir Khusanov, die deze winter overkwam van RC Lens. Het was voor de Oezbeek zijn eerste goal voor Manchester City.

Daarna wilden the Citizens erop en erover, maar lange tijd hield Leyton dapper stand. Zelf werd de thuisploeg via Kelman ook nog een paar keer gevaarlijk. In de 78ste minuut werd het via invaller Kevin De Bruyne dan toch 1-2. De Belg tikte een prachtig passje van Jack Grealish langs keeper Keeley. Dat bleek de winnende goal te zijn.