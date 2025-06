Kevin De Bruyne redt België met late goal nadat 3-0 voorsprong werd weggegeven

België heeft zich maandagavond met hangen en wurgen verzekerd van zijn eerste overwinning in de WK-kwalificatiereeks. In het Koning Boudewijnstadion kwam de ploeg van Rudi Garcia tegen Wales op een 3-0 voorsprong, die na rust opmerkelijk genoeg werd weggegeven. België pakte dankzij een knappe late treffer van Kevin De Bruyne alsnog de broodnodige drie punten in Groep J.

België kende een droomstart in het Koning Boudewijnstadion tegen Wales. Al na een kwartier wees de scheidsrechter naar de stip na een handsbal van Johnson. Romelu Lukaku faalde niet vanaf elf meter en zette de Rode Duivels op 1-0.

Kort daarna was het weer raak: na een flitsende combinatie legde De Cuyper de bal panklaar voor de instormende Youri Tielemans, die de bal genadeloos in de kruising joeg. In de 27ste minuut zorgde Jérémy Doku op karakteristieke wijze voor 3-0 door vanaf rechts naar binnen te snijden en met links raak te schieten.

Wales kreeg op slag van rust een penalty na een fout van Sels op Mepham en Harry Wilson benutte die feilloos, waardoor de ruststand op 3-1 kwam.

Direct na de pauze kregen de Belgen de kans om de marge opnieuw op drie te brengen, maar Dodi Lukebakio liet een niet te missen kans onbenut. Het zat in die fase tegen voor de Rode Duivels, want vijf minuten later maakte Sorba Thomas de aansluitingstreffer na slap verdedigen van Koni De Winter. België verloor de grip en zag in de 69ste minuut hoe Brennan Johnson met een rake kopbal de 3-3 binnenwerkte.

België bleef daarna jagen op een vierde treffer. In minuut 80 leek Romelu Lukaku opnieuw de held te worden, toen hij op aangeven van Doku via een Welshe verdediger zijn tweede van de avond binnenschoot: 4-3. Het Koning Boudewijnstadion vierde al, maar de vreugde bleek van korte duur. Na minutenlang beraad werd het doelpunt door de VAR alsnog afgekeurd: in de opbouw was de bal millimeters over de zijlijn gegaan.

Toch kwam het verlossende doelpunt er alsnog. Na een slimme pass van Debast en goed overzicht van Tielemans kon De Bruyne een voorzet bij de tweede paal binnenlopen. De aanvallende middenvelder rondde de listige voorzet perfect af: 4-3.