Kevin De Bruyne loopt ernstige blessure op: ‘We kijken naar een operatie’

Dinsdag, 15 augustus 2023 om 16:36 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:57

Kevin De Bruyne staat drie tot vier maanden aan de kant door een nieuwe hamstringblessure, zo bevestigt Pep Guardiola dinsdag op de persconferentie van Manchester City. De Bruyne was pas net terug van een kwetsuur aan dezelfde spier toen het vrijdag tegen Burnley (0-3 winst) opnieuw misging. "We nemen de komende dagen een beslissing over een operatie", zegt Guardiola.

De Bruyne kampte aan het eind van vorig seizoen over een langere periode met lichte hamstringklachten, maar bleef daarmee doorspelen. “Sinds de uitwedstrijd tegen Bayern München (op 19 april, red.) heb ik kleine scheurtjes in m’n hamstring”, bekende De Bruyne later. In de Champions League-finale tegen Internazionale (1-0 winst) ging het op 10 juni na 35 minuten mis: De Bruyne greep naar zijn hamstring en moest vervangen worden. De spier bleek gescheurd te zijn.

???? ??????! ?? Over en uit voor Kevin de Bruyne. De Belg verlaat het veld met een blessure ?? ?? Tune in: https://t.co/yMktjnIsIe#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/zBk81itk1z — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) August 11, 2023

De Belg nam een kleine twee maanden om te revalideren en keerde bij de openingswedstrijd in de Premier League terug, maar dat was van korte duur. In de 22ste minuut kreeg De Bruyne opnieuw last van zijn hamstring, waarna een wissel volgde. "Het is serieus", zegt Guardiola dinsdag. "Hij zal er maanden uit zijn. We moeten een beslissing nemen over een operatie, maar het is duidelijk dat hij er voorlopig niet bij is."

Guardiola noemt de blessure voor De Bruyne. 'een klap'. "Een groot verlies. Hij heeft specifieke kwaliteiten. Hem voor lange tijd missen is erg zwaar voor ons. We moeten vooruit kijken. We hebben alternatieven. Kevin is onvervangbaar, maar we hebben talentvolle spelers. Zij zullen het overnemen." Guardiola kiest in de beginfase van het seizoen voor Julian Álvarez als nummer 10 achter Erling Braut Haaland bij afwezigheid van De Bruyne. Tegen Burnley begon De Bruyne als controlerende middenvelder en viel Mateo Kovacic voor hem in.