Keuze van Carl Hoefkens bij Ajax - NAC Breda wordt met de grond gelijk gemaakt: ‘Soms heb je even kortsluiting, dit is waanzin!’

Carl Hoefkens kan in de rustanalyse bij ESPN rekenen op weinig complimenten. De trainer van NAC Breda koos ervoor om Roy Kortsmit voor het eerst dit seizoen in de basis te zetten, vanwege zijn ‘betere trap’ dan Daniel Bielica. Die keuze pakte in de eerste helft tegen Ajax meteen uitermate ongelukkig uit.

NAC startte sterk in de Johan Cruijff ArenA en kwam zelfs op voorsprong via Feyenoord-huurling Leo Sauer, maar gaf na ruim een half uur de wedstrijd volledig uit handen. Kortsmit wilde Don-Angelo Konadu uitkappen, maar ging hopeloos in de fout, met een strafschop tot gevolg. Kenneth Taylor benutte die voor Ajax, waarna Steven Berghuis er ook snel 2-1 van maakte.

“Hier had hij die goede trap moeten etaleren”, begint Kwakman bij het zien van de blunder van Kortsmit. “Hij had hem weg moeten trappen. Dit pakt natuurlijk hoogst ongelukkig uit voor Carl Hoefkens, deze keuze. Ik vind dat Kortsmit dit niet mag overkomen met al zijn ervaring. Dan laat ik nog even in het midden of hij wel of niet had moeten keepen.”

“Hij moet die bal gewoon weg peren, want er was voor NAC helemaal niks aan de hand. Ze stonden terecht voor, het stond goed, ze maken een prachtige goal. Ze geven de wedstrijd door dit moment helemaal uit handen”, zo luidt de harde conclusie van Kwakman.

“Uiteindelijk is het indirect natuurlijk wel gewoon de schuld van Hoefkens, die zich als trainer even wil profileren of zo. Door een keeperswissel te doen omdat iemand een betere trap heeft. Ja, waanzin.”

“Misschien heeft hij voor zichzelf het gevoel dat hij zich moeten laten zien, dat hij zich moet bewijzen”, vult Marciano Vink aan. “Het loopt verkeerd af en dit brengt Ajax helemaal in de wedstrijd. Tot dat moment zat Ajax namelijk totaal niet in de wedstrijd”, sluit hij zich aan bij Kwakman.

“Trainers hebben toch soms een… Hij had dat tegen RKC ook al, Hoefkens”, richt Kwakman vervolgens nogmaals zijn pijlen op de NAC-trainer. “Toen ging hij ook ineens zo’n raar systeem spelen met Kuijpers en Sauer als wingbacks. Soms hebben trainers even kortsluiting.”