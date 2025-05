Het Kampioen Kampioen Play-Off-duel tussen ADO Den Haag en Telstar is zaterdag in de 88ste minuut definitief gestaakt. Telstar stond op dat moment op een 0-1 voorsprong, nadat de ploeg uit Velsen-Zuid ook al het heenduel ook al met 2-0 had gewonnen. Of het duel later alsnog wordt uitgespeeld, is nog niet officieel bekendgemaakt. ESPN meldt van niet.

Door goals van Youssef El Kachati en Danny Bakker won Telstar dinsdag al het heenduel met 2-0. ADO wist derhalve dat het flink aan de bak moest in de return.

De eerste grote kans van het duel was echter voor Telstar. Na een lange bal van achteruit kreeg Nils Rossen plotseling een vrije kopkans, maar zag hij hoe Kilian Nikiema ternauwernood redding bracht.

Even later was ook Mohamed Hamdaoui dreigend namens de bezoekers, maar hij schoot net voorlangs. Daarna liet ook ADO zich zien: Evan Rottier kopte naast, Cameron Peupion zag doelman Ronald Koeman junior knap redding brengen op zijn kopbal.

Twintig minuten voor tijd werd het 0-1 voor Telstar. El Kachati werd diep gestuurd en schoof in de verre hoek raak. In eerste instantie werd de treffer afgekeurd wegens buitenspel, maar de VAR concludeerde dat dat onterecht was: doelpunt.

De naderende uitschakeling leidde tot frustraties bij een aantal ADO-fans, die voorwerpen op het veld besloten te gooien. Daardoor werd de wedstrijd tot twee keer toe stilgelegd. Uiteindelijk werd besloten de wedstrijd niet meer te hervatten. Of het duel later alsnog wordt uitgespeeld, is niet bekend.

Dat Telstar, dat het Keuken Kampioen Divisie-seizoen als nummer zeven afsloot, op deze overtuigende wijze nummer vier ADO Den Haag gaat uitschakelen, mag een verrassing worden genoemd. Vrijdag vond er ook al een stunt plaats: nummer negen FC Den Bosch was over twee duels, na verlenging, met 2-1 te sterk voor nummer drie SC Cambuur.