Keuken Kampioen Divisie-revelatie Kostorz laat zich gelden op winterse Herdgang

Ondanks de sneeuwval gingen beide wedstrijden die gepland stonden in de Keuken Kampioen Divisie maandagavond door. Jong PSV kreeg op De Herdgang te maken met FC Den Bosch-spits Kacper Kostorz, die met twee goals een resultaat voor zijn ploeg binnenhaalde: 2-2. Kostorz, die gehuurd wordt van het Poolse Pogon Stettin, kwam daarmee op tien goals dit seizoen. Verderop kon VVV-Venlo geen zege over de streep trekken bij Jong FC Utrecht: 0-0.

Jong PSV - FC Den Bosch 2-2

Nadat FC Den Bosch-doelman Krisztian Hegyi al enkele goede reddingen had verricht, kwamen de bezoekers in de 26ste minuut op voorsprong bij hun eerste echte kans. Kacper Kostorz werd in de diepte gelanceerd door Jaron Vicario en kon na het omspelen van doelman Niek Schiks binnentikken: 0-1.

Na rust kantelde Jong PSV de wedstrijd. Den Bosch-verdediger Ricardo Henning werd bij het uitverdedigen afgetroefd door Mohamed Nassoh, die de bal voor het doel bracht. Jevon Simons kreeg daardoor een vrije intikker: 1-1. Jesper Uneken schoot vervolgens binnen uit een lage voorzet van Fredrik Oppegård, waardoor de Eindhovense beloften na 67 minuten op voorsprong kwamen: 2-1.

Den Bosch was in de eindfase sterker en forceerde vier minuten voor tijd een gelijkmaker. Kostorz dook bij de eerste paal op om een hoekschop van Vicario binnen te koppen: 2-2. Jong PSV kwam in de slotfase onder druk, maar kon een punt over de streep trekken.

Jong FC Utrecht - VVV-Venlo 0-0

Op Sportpark Zoudenbalch moest Jong FC Utrecht het maandag doen zonder Calvin Raatsie. De doelman van Jong Oranje maakt het seizoen op huurbasis af bij Roda JC. De boomlange Kevin Gadellaa kreeg zodoende de kans onder de lat. In de Utrechtse sneeuw was de wedstrijd niet om over naar huis te schrijven. Na ruim een half uur kreeg VVV de eerste echte kans.

Een kopbal van Michalis Kosidis belandde echter in de handen van Gadellaa. Een afstandsschot van Richard Sedlacek vloog vlak voor rust naast het doel van Jong FC Utrecht. In het tweede bedrijf was VVV iets gevaarlijker. Elias Sierra en Magnus Kaastrup slaagden er echter niet in Gadellaa te verschalken. Vlak voor tijd dacht Robert Klaasen de matchwinner te worden toen hij vrij uit kon halen, maar VVV-doelman bracht uitstekend redding.

