Keuken Kampioen Divisie dreigt deelnemer kwijt te raken door faillissement

Zaterdag, 19 augustus 2023 om 17:10 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:20

VVV-Venlo verkeert in financiële problemen, zo meldt de club in een persbericht. De Limburgers kampen met een verlies van twee miljoen euro over het afgelopen seizoen en een belastingschuld uit de coronaperiode. Via een procedure in het kader van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) wil VVV snel schuldenvrij worden.

Het doel van deze wet is om ondernemingen met gezonde bedrijfsactiviteiten, die vanwege een zware schuldenlast failliet dreigen te gaan, te helpen met reorganiseren. ADO Den Haag startte twee jaar geleden eenzelfde procedure om een faillissement te voorkomen. VVV poogt de rechter een afkoelingsperiode te laten uitspreken en tot een akkoord te komen met schuldeisers en aandeelhouders. Dit proces kan maximaal twee maal vier maanden duren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“We doen er alles aan om de club financieel gezond te maken en te houden. De kosten moeten beheersbaar blijven en investeringen worden alleen gedaan als ze noodzakelijk zijn”, laat algemeen directeur Ruud Timmermans weten. “Denk daarbij aan zaken als veiligheid, onderhoud of de mogelijkheid om extra inkomsten te genereren. Met een betalingsregeling met alle crediteuren en schuldsanering kunnen we een grote stap zetten richting een financieel gezonde toekomst en zal de continuïteit van de club gewaarborgd zijn.”

VVV-Venlo bivakkeert na twee speelrondes op de vijftiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Vrijdagavond werd er met 2-2 gelijkgespeeld tegen FC Emmen. Een week eerder werd de Limburgse derby tegen MVV Maastricht met 1-3 verloren.