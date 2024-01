Kerem Aktürkoglu brengt Galatasaray-fans in extase met heerlijke vrije trap

Galatasaray is er na een moeizame wedstrijd tegen Istanbulspor in geslaagd een cruciale zege te boeken: 3-1. Cim Bom had het in de eerste helft bijzonder lastig met de bezoekers, die na de 0-1 ook op 0-2 leken te komen, totdat de scheidsrechter de treffer annuleerde en Galatasaray aan de andere kant een strafschop gaf. Kerem Aktürkoglu benutte het buitenkansje en schoot tien minuten voor tijd een vrije trap heerlijk binnen. Mauro Icardi verzorgde het slotakkoord. Galatasaray en Fenerbahçe staan nu allebei op 57 punten.

Galatasaray begon nog aardig aan het duel, maar het niveau daalde al snel. Istanbulspor speelde prima en Galatasaray kwam bijzonder goed weg toen Alassane Ndao vanaf randje zestien op de paal schoot. De thuisploeg slaagde er niet in om Istanbulspor van zijn doel te houden en moest even later alsnog een treffer verwerken. Ali Yasar gaf een voorzet die bij de tweede paal belandde. Voormalig Cambuur-speler David Sambissa won het duel van Kaan Ayhan en kopte in de verre hoek raak: 0-1.

Ndao kreeg een reuzenkans om de score te verdubbelen, maar moest toezien hoe zijn inzet werd gekeerd door Dries Mertens, die niet vies was van defensieve arbeid. In de rebound scoorde Emir Gültekin via een fraaie omhaal, maar de treffer werd afgekeurd wegens hands van Ali Yasar even daarvoor. Dat gebeurde in zijn eigen zestien en dus werd het niet 0-2, maar kreeg Galatasaray een strafschop. Aktürkoglu pakte zijn verantwoordelijkheid en schoot in de linkerhoek raak: 1-1.

???????????? ?????????????????? ?

Geen 2-0 Istanbulspor, maar wél 1-1... ??



De goal van de bezoekers gaat niet door en Galatasaray krijgt zelfs een strafschop. Kerem Aktürkoglu schiet 'm binnen! ??#ZiggoSport #SüperLig #GSvINT pic.twitter.com/59HSZ6mj9S — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 25, 2024

Toch bleef Istanbulspor gevaarlijk, zo bleek onder meer uit een scherpte counter. Fernando Muslera kon met een uiterste krachtsinspanning voorkomen dat een breedtepass werd binnengelopen. Sambissa probeerde via een schot van een meter of twintig zijn tweede te maken, maar Muslera stond paraat.

Halverwege de tweede helft dacht Cim Bom de voorsprong te pakken. Een vrije trap vloog over Icardi heen en kwam terecht bij Sambissa, die de bal onder druk van Victor Nelsson ongelukkig raakte. De bal kwam terecht voor de voeten van Icardi, die van dichtbij raak schoot. Na een uitgebreide VAR-check kwam de arbiter tot de conclusie dat Icardi hinderlijk buitenspel stond.

Toch kreeg Galatasaray al snel een prima mogelijkheid om alsnog op voorsprong te komen. Een voorzet vanaf rechts kon slechts deels worden weggewerkt door de verdediging van Istanbulspor. De bal belandde voor de voeten van Lucas Torreira, wiens inzet net over het doel vloog. De verlossende 2-1 zou tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd alsnog vallen. Aktürkoglu ging achter een vrije trap staan en krulde het leer heerlijk in de verre hoek: 2-1.

Vlak voor tijd moest Istanbulspor met tien man verder. Mendy Mamadou zette een spijkerharde tackle in op de enkel van Baris Yilmaz en moest dat, na een zeer korte VAR-check, bekopen met een rode kaart. Enkele ogenblikken later werd Icardi in de zestien neergelegd door doelman Alp Arda. Icardi ging zelf achter de bal staan en schoot beheerst raak: 3-1.

???????????????????? voor Gatalasaray! ?? Het gaat heel moeizaam tegen hekkensluiter Istanbulspor, maar de voorsprong is er eindelijk: 2-1 Aktürkoglu! ??#ZiggoSport #SüperLig #GSvINT pic.twitter.com/npwaDO2W5H — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 25, 2024

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties