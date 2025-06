Arsenal betaalt slechts 6 miljoen euro voor wat ooit de duurste doelman ter wereld was

Kepa Arrizabalaga ruilt Chelsea definitief in voor Arsenal, zo verzekert transfermarktexpert Fabrizio Romano woensdag via X. De nummer twee in de Premier League van afgelopen seizoen legt omgerekend bijna zes miljoen euro neer voor de dertigjarige doelman.

Het is de bedoeling dat Kepa als stand-in van eerste keus David Raya gaat fungeren in het Emirates Stadium. Arsenal maakt gebruik van de ontsnappingsclausule in het tot medio 2026 lopende contract van de Spanjaard bij Chelsea.

Arsenal richtte in eerste instantie zijn pijlen op Joan García, die uiteindelijk voor FC Barcelona koos. Hierdoor werd doorgeschakeld naar Kepa, wat voor the Gunners een betaalbare optie is.

Afgelopen seizoen stond Kepa onder de lat bij Bournemouth, waar hij als huurling uitgroeide tot eerste doelman. In 35 Premier League-wedstrijden hield hij negen keer de nul, een belangrijk aandeel in de solide defensie van de club.

Arsenal had vorig seizoen te maken met wisselingen onder de lat. Aaron Ramsdale vertrok naar Southampton en werd tijdelijk vervangen door de Braziliaan Neto, die na zijn huurperiode weer terugkeerde naar Bournemouth.

Kepa was al eerder onderwerp van gesprek binnen de scoutingstaf van Arsenal. Zijn ervaring bij clubs als Chelsea en Real Madrid, én zijn acceptatie van een rol als tweede keus, maken hem interessant voor manager Mikel Arteta.

De kersverse aanwinst van Arsenal heeft nog altijd het record van duurste doelman ter wereld in handen. De goalie werd in 2018 voor liefst 80 miljoen euro door Chelsea overgenomen van Athletic Club.