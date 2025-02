Kenneth Taylor vraagt aandacht voor uitblinker bij Ajax: 'Hij verdient vandaag alle credits'

Ajax had het donderdag in de Europa League uiterst moeilijk tegen Union Sint-Gillis (1-2 verlies na verlenging), maar behaalde dankzij een penalty in de verlenging van Kenneth Taylor alsnog de achtste finale. De middenvelder vraagt op de persconferentie na afloop speciale aandacht voor een uitblinker aan Amsterdamse zijde.

Ajax stond al na 28 minuten met 0-2 achter, waardoor de 2-0 voorsprong uit de heenwedstrijd was verdwenen. Toch bleven de Amsterdammers in een resultaat geloven. "Dat groeit naarmate de wedstrijd vordert", aldus Taylor. "In de tachtigste minuut stond het nog steeds 0-2."

Taylor prijst ploeggenoot Bertrand Traoré, die in de rust inviel. "Ik denk dat Bertrand een hele belangrijke rol heeft gespeeld", zegt de middenvelder. "Dat is een jongen die in zijn eentje kan passeren en iets kan creëren."

Traoré loste in de 82ste minuut het eerste echte schot namens Ajax. "Die ging er helaas niet, maar in de verlenging forceerde hij ook de penalty." Een voorzet van Traoré belandde ongelukkig op de hand bij Christian Burgess. Taylor schoot vervolgens van elf meter het doorslaggevende doelpunt binnen.

"Ik vind dat Bertrand alle credits verdient", aldus Taylor, die dolblij is om verder te komen in de Europa League. "We zijn hartstikke blij en trots natuurlijk dat we het alsnog uit het vuur hebben gesleept."