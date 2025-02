Kenneth Taylor schiet Ajax in blessuretijd naar belangrijke zege op Feyenoord

Ajax is als winnaar uit de strijd gekomen in De Klassieker: 2-1. Ajax opende de score voor rust via Brian Brobbey. Na rust was het de ingevallen Quinten Timber die voor de gelijkmaker zorgde. Wout Weghorst versierde vervolgens een penalty, maar zag Timon Wellenreuther zijn inzet pakken. In de blessuretijd wist Kenneth Taylor de winnende treffer te maken.

Trainer Brian Priske toverde een konijn uit de hoge hoed met zijn basisopstelling voor De Klassieker tegen Ajax. De Deen koos ervoor om Jakub Moder zijn debuut te laten maken. De van Brighton overgekomen Pool hield de nog niet volledig fitte Quinten Timber op de bank. Ayase Ueda was bij Feyenoord de vervanger van de naar AC Milan vertrokken Santiago Gimenez.

Ajax-trainer Francesco Farioli had ook een verrassing in huis. Doordat Mika Godts midweeks al vroeg naar de kant moest, Chuba Akpom vertrokken is naar Lille OSC en aanwinst Oliver Edvardsen niet tijdig werd ingeschreven, koos de Italiaan voor Steven Berghuis als linksbuiten.

Beide teams begonnen fel aan de wedstrijd, waarbij scheidsrechter Danny Makkelie de duels grotendeels liet doorgaan. Ajax zette hoog druk in een poging Feyenoord vast te zetten, waardoor Timon Wellenreuther vaak genoodzaakt was de lange bal te spelen. Aan de andere kant zochten de Amsterdammers, met name via Jordan Henderson, ook veelvuldig de lange pass om Brobbey achter de Feyenoord-defensie te lanceren.

De eerste grote kans van de wedstrijd was voor Ajax. Via de opstomende Jorrel Hato kwam de bal terecht bij Berghuis. De voorzet van de linkspoot kwam vervolgens via Wellenreuther voor de voeten van Brobbey, die de bal met wat fortuin tegen het net werkte. De vlag ging in eerste instantie nog omhoog voor buitenspel, maar na overleg met de VAR bleef het doelpunt staan: 1-0. Ajax klapte er direct op en zag Davy Klaassen na een goede voorzet van aanvoerder Henderson de bal snoeihard op de lat koppen.

Farioli besloot ondanks de 1-0 voorsprong een wissel in de rust toe te passen. Brobbey bleef bij Ajax in de kleedkamer achter en werd vervangen door Wout Weghorst. De ervaren spits was direct na de aftrap gevaarlijk. Op een scherpe dieptepass van Bertrand Traoré dook Weghorst al glijdend op, in een uiterste poging om te schieten, maar kwam daarbij in botsing met Wellenreuther. De Duitse doelman greep naar zijn hoofd, maar kon na een korte blessurebehandeling verder spelen.

Na een uur spelen was het tijd voor de rentree van Timber. De aanvoerder had gelijk een impact op het spel van de Rotterdammers. De international besloot van afstand maar eens Pasveer te testen, die een prima reflex in huis had. Ook in de rebound wist de ervaren keeper redding te brengen, maar Ajax kreeg de bal niet weg. Via Bueno kwam de bal voor de voeten van Timber, die met een heerlijke sleep wat ruimte voor zichzelf creërde en met links de bal beheerst in de verre hoek schoof: 1-1.

Waar Feyenoord hoopte door te pakken, was het Ajax dat profiteerde van de grote ruimtes bij de Rotterdammers achterin. Weghorst ging op het doel van Wellenreuther af, maar werd gevloerd door Dávid Hancko. Waar het in eerste instantie leek op een overtreding net buiten de zestien, ging de bal na overleg met de VAR op de stip en kreeg de Slowaak geel. Weghorst ging zelf achter de bal staan, maar zag zijn strafschop gekeerd worden door Wellenreuther.

In de slotfase lag het bij Feyenoord achterin helemaal open. Ajax werd meerdere malen gevaarlijk in de omschakeling, maar verzuimde te profiteren van de ruimte. In de blessuretijd volgde dan toch de beslissing en werd Taylor de matchwinnaar met de 2-1.