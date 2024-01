Kenneth Perez ziet uitblinker bij Feyenoord - NEC: ‘Fysiek een prachtexemplaar’

Philippe Sandler heeft grote indruk gemaakt op Kenneth Perez. De Deense analist is bij Dit was het Weekend op ESPN lovend over de centrale verdediger van NEC, die zondag sterk speelde tegen Feyenoord (2-2). "In alles vind ik hem een goede verdediger."

Sandler stond zondag in de basis in De Kuip, waar Feyenoord vlak rust met 2-0 leidde dankzij treffers van Javairô Dilrosun en Santiago Gimenez. In blessuretijd kopte Sandler een vrije trap door, waar Dirk Proper optimaal van profiteerde. Magnus Mattsson schoot vlak na rust ook raak en bezorgde NEC zo een knap punt tegen de regerend landskampioen.

"Ik denk dat Feyenoord graag deze Philippe Sandler had willen huren toentertijd", begint Perez zijn lofzang. De inmiddels 26-jarige Sandler speelde tussen januari en augustus 2022 ruim een half jaar voor Feyenoord. Een groot succes werd het niet. Sandler kwam door blessureleed tot slechts 51 speelminuten, verdeeld over twee optredens in de speelrondes 32 en 33 in het seizoen 2021/22.

Perez is met name onder de indruk van de fitheid van Sandler. "Hij kwam natuurlijk van een hele zware blessure. Hij werd toen gehuurd van (Manchester, red.) City, is nu twee jaar verder en best wel blessurevrij." Presentator Jan Joost van Gangelen stipt aan dat de verdediger enkele kilo's aan spiermassa is aangekomen.

"Ik vind hem zó'n goede verdediger geworden. Hij was al talentvol bij Zwolle. In alles vind ik hem een goede verdediger. De rust aan de bal, dat hij begrijpt dat je niet alles voetballend hoeft op te lossen, als Nederlandse verdediger. Hij heeft natuurlijk ook in het buitenland gespeeld bij Anderlecht en City. Dat was wel een vrij grote stap, van Zwolle naar City", zegt Perez met gevoel voor understatement.

"De Sandler van nu... Hij is fysiek een prachtexemplaar. Fitheid is alles en dat is nu de laatste twee jaar goed gegaan." Collega-analist stipt aan dat Sandler ook dit seizoen met wat kleinere blessures kampte. Zo moest Sandler tussen oktober en november vier wedstrijden missen wegens blessureleed.

Mattsson

Kwakman licht een andere uitblinker uit bij NEC: Mattsson. "Hij was goed vandaag", zegt Kwakman. "Je ziet in dit soort wedstrijden hoe makkelijk hij voetbalt. Ook zelfs als NEC bijna niet de bal had, zag je toch hoe balvaardig hij is. En de keuzes die hij maakt... Hij gaat volgens mij wel weg, want zijn contract loopt af. De clubs (scouts, red.) die er vandaag waren zijn overtuigd", aldus Kwakman.

