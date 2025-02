Kenneth Perez ziet 'potentiële topscorer Europa League' die uitkomt in de Eredivisie falen

De Nederlandse analytici hebben met gemengde gevoelens gekeken naar het optreden van Ernest Poku tegen Galatasaray (4-1). In het programma Voetbalpraat van ESPN uitte onder meer Kenneth Perez twijfels over de kwaliteiten van de AZ-aanvaller, ondanks zijn snelheid en dreiging.

In Voetbalpraat bespraken Jan Joost van Gangelen, Bram van Polen, Karim El Ahmadi en Kenneth Perez de wedstrijd. De mannen grinnikten toen Van Gangelen suggereerde dat Ernest Poku topscorer van de Europa League had kunnen zijn: “Daar moet hij aan werken”, reageerde Perez droogjes.

Poku wist dit seizoen in alle competities nog niet te scoren: “In de jeugd was hij doeltreffender. Nu gaat het wellicht te snel voor hem. Daardoor maakt hij soms gehaaste keuzes”, vervolgde de Deense analist. Ondanks zijn twijfels over Poku’s afwerking, ziet hij potentie.

“Hij heeft nog geen vaste trap, maar als dat zou komen, dan kan hij met zijn snelheid en afwerking veel goals maken.” El Ahmadi was het daarmee eens: “De speelstijl van AZ past goed bij Poku. Hij creëert veel met zijn acties en zijn loopacties.” Toch ontbreekt het nog aan rendement, benadrukte Perez.

De 21-jarige aanvaller van AZ maakte op 14 augustus 2021 zijn debuut voor AZ en leefde in het seizoen 2023/2024 op bij Jong AZ. Met twaalf doelpunten en twee assists in de Keuken Kampioen Divisie dwong hij promotie naar het eerste elftal af.

Van Polen, die Poku tegenkwam in de KKD, grapte: “Tegen mij scoorde hij niet. Ik had hem wel aardig in mijn zak.” Van Gangelen wees op Poku’s snelheid, waarop Van Polen reageerde: “Als zo’n bal diep wordt gegeven, haal je de diepte eruit en pak je die ballen.”

Perez noemde Galatasaray tot slot een ‘individualistisch, slap aftreksel van een topteam’. Van Polen was het daar niet mee eens: “Ze missen heel veel spelers door blessures en schorsingen. Dit is pas hun tweede nederlaag dit seizoen.” Wel erkende hij dat AZ een sterke prestatie heeft geleverd.