Kenneth Perez ziet maar één leider bij Ajax: ‘Die laat het wél met daden zien’

Zondag, 8 oktober 2023 om 18:35 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:06

Kenneth Perez is niet onder de indruk van de leiderschapskwaliteiten van onder meer Steven Bergwijn en Kenneth Taylor, zo laat hij na afloop van het verloren duel met AZ (1-2) weten. Volgens de analist ontbreekt het binnen de Ajax-selectie aan leiderschap, een kwaliteit die Jorrel Hato in potentie wel toegedicht wordt.

“Milan duidt het al in de interviews: is het grote probleem niet gewoon dat er een leider mist?”, zo leidt Perez voor de camera van ESPN zijn punt in. “Dat Taylor en Bergwijn geen leiderstypes moeten zijn, maar dat zij dat gewoon niet zijn of überhaupt kunnen worden.”

“Ze willen altijd graag mensen aansturen. Dat kan ook wel, maar belangrijk is dan wel dat je zelf bijvoorbeeld ook met je man meeloopt. Dat is leading by example.”

“Als je niet met je man meeloopt, dan kan je dus ook niet tegen jouw medespelers zeggen dat ze het moeten doen. Die zaken moet je ook hebben om leider te zijn.”

“Het zou ook wel mooi zijn om een keer een speler voor de camera te hebben die tactisch iets kan duiden”, vervolgt Perez. “Als je totaal niet kan verwoorden wat er nou misgaat bij Ajax, dan kun je toch ook niet verwachten dat iedereen op het veld de lijnen gaat uitzetten.”

“Die buitenlandse jongens zullen dat misschien niet snel doen, al zou je van hen ook wel meer verwachten. Jongens als Taylor en Bergwijn hebben dan het Ajax-DNA, of wat dat dan ook is, en zij zouden dan moeten weten hoe er gespeeld moet worden.”

Perez denkt dat Ajax wel een leider in de ploeg kan hebben. “Hato, hoewel hij ook nog wel genoeg fouten maakt, is in mijn ogen een van de weinigen die met daden laat zien een leider te zijn.”