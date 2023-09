Kenneth Perez ziet in crisistijd Ajax ‘hele slimme zet’ van Maurice Steijn

Zondag, 24 september 2023 om 21:05 • Mart van Mourik

Kenneth Perez denkt dat Maurice Steijn een verstandige keuze heeft gemaakt door in te zetten op Ajax-jeugd. De analist beoordeelt tijdens de uitzending van Dit was het Weekend op ESPN samen met collega Marciano Vink of de trainer van Ajax er bewust voor gekozen heeft om meerdere aankopen van Sven Mislintat te passeren. Perez denkt in ieder geval dat Steijn de sympathie van de Ajax-fans wint als hij kiest voor meer spelers met ‘Ajax-DNA’.

“Je zou bijna denken dat Steijn een statement wilde maken naar Mislintat met het inbrengen van Salah-Eddine”, stelt Vink. “Er zit een speler op de bank die voor 12,5 miljoen euro gehaald is (Gastón Ávila, red) en maar een half jaar bij Royal Antwerp heeft gespeeld. Hij koos op een gegeven moment voor jeugdspelers en hij had ook Van Axel-Dongen op de bank, terwijl hij eigenlijk te weinig minuten heeft gemaakt om bij het eerste te kunnen zitten. Steijn zei dat het geen statement was, maar het voelde wel zo.”

Perez vermoedt dat Steijn bepaalde keuzes heeft gemaakt om de harten van de supporters voor zich te winnen. “Buiten de discussie of het een statement was of niet, vind ik wel dat Steijn het slim heeft gedaan. Hiermee kweekt hij goodwill bij de supporters voor hemzelf. Hoe je het wendt of keert: dit is een strijd om wie mag blijven zitten. Ik denk dat mensen heel blij zijn met het inbrengen van Silvano Vos. Op een gegeven moment stonden er wel acht jongens vanuit de Ajax-jeugd op het veld.”

“Als je jezelf moet redden, dan is dit natuurlijk een slimme zet”, besluit de analyticus. “Ik denk dat de roep om het vertrek van de RvC en Mislintat groter is dan de roep om het vertrek van Maurice Steijn.” De oefenmeester bracht na een half uur spelen Devyne Rensch al binnen de lijn voor Anton Gaaei, terwijl Borna Sosa direct na rust vervangen werd door Anass Salah-Eddine.