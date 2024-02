Kenneth Perez ziet duidelijk argument om John van 't Schip weg te doen bij Ajax

Kenneth Perez maakt duidelijk dat hij enige twijfel heeft over de trainerskwaliteiten van John van ‘t Schip. Het verbaast de analyticus dat de trainer van Ajax ‘in lange tijd niet kon waarmaken’ wat Jordan Henderson in één wedstrijd voor elkaar krijgt: compact spelen.

“Ajax gaf normaal altijd tien tot vijftien grote kansen weg, maar nu was het aantal kansen van PSV, het beste team van Nederland, beperkt. Daar moet Henderson toch enigszins een rol in gehad hebben”, stelt Perez tijdens de uitzending van Voetbalpraat op ESPN.

“Waar ik naartoe wil: Ajax moet op een gegeven moment een keuze gaan maken om wel of niet door te gaan met Van ‘t Schip. Dat begint nu ongeveer te spelen.”

“Het verbaast me nu toch dat het Van ‘t Schip in een vrij lange periode niet gelukt is om zijn team bewust te maken van hoe je met elkaar verdedigt.”

“Dat er dus blijkbaar een speler moet komen die wél tegen een paar spelers zegt dat ze naar binnen moeten stappen en bij elkaar moeten staan. Dat een trainer niet de middelen of het tactische vermogen heeft om dat te organiseren”, vervolgt Perez.

"Ik vind het best verrassend dat het zó lang heeft geduurd en dat er nu een speler komt die de organisatie achterin wél regelt. Dat vind ik verrassend.”

“Er waren ook momenten in deze wedstrijd waarin Henderson zei: ‘Komen jullie nog terug of wat? Wij staan hier best wel onder druk.’ Hij is heel belangrijk in de balans”, aldus de analist.

