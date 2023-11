Kenneth Perez zag dramatische PSV'er tegen Twente: 'Het was niet te geloven'

Zondag, 26 november 2023 om 00:09 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 00:12

Kenneth Perez vond dat Noa Lang ‘dramatisch’ inviel namens PSV tegen FC Twente. De buitenspeler kwam de afgelopen weken niet in actie als gevolg van een hamstringblessure. Tijdens het met 0-3 gewonnen duel in Enschede maakte Lang een kwartier voor tijd zijn rentree, maar volgens analist Perez moet hij nog wel even wennen.

Lang viel op 8 oktober tegen Sparta Rotterdam (0-4 zege) al in de eerste helft geblesseerd uit. Hij bleek een hamstringblessure te hebben, en kwam vervolgens lange tijd niet in actie.

Zaterdagavond keerde hij echter terug, door in de 76ste minuut Guus Til te vervangen. PSV stond op dat moment met 0-2 voor, en kwam even later via Johan Bakayoko ook nog op 0-3.

Toch was Perez na afloop van het duel bij De Eretribune op ESPN kritisch op één van de PSV’ers. “Weet je wie trouwens dramatisch inviel? Noa Lang”, begint de analist. “Het was niet te geloven.”

“Dat geeft niet, het was gewoon grappig om te zien” vervolgt de Deen. “Iemand die zó getalenteerd is, en waarvan je zou denken dat hij het gelijk kan. De timing was er niet, hij schoot ballen heel hoog over... Hij had het even niet.”

Over vier dagen komt PSV opnieuw in actie: in het kader van de Champions League, tegen Sevilla. Volgens Perez is het wel een nadeel voor Lang dat hij niet veel tijd heeft om zich te herstellen en een beter gevoel te krijgen.

“Dat is wel het lastige. Je hebt niet echt training, dus hij moet wel wat extra gaan doen voor zichzelf, om het gevoel terug te krijgen. Dus ik denk ook dat zondag dezelfde twee buitenspelers (Bakayoko en Hirving Lozano, red.) er staan, eerlijk gezegd”, blikte Perez ook alvast vooruit op de Eredivisie-kraker tegen Feyenoord.