Kenneth Perez wijst Van 't Schip op cruciale fout: 'Heel matig gedaan'

Donderdag, 9 november 2023 om 23:44 • Mart van Mourik

Kenneth Perez vindt de tactische omzetting van John van ‘t Schip halverwege het duel met Brighton & Hove Albion (0-2 verlies) een mislukking. De trainer van Ajax haalde Kenneth Taylor naar de kant ten faveure van Chuba Akpom om meer druk te kunnen uitoefenen op de tegenstander, maar Brighton voetbalde zich er eenvoudigerwijs onderuit.

“Een extra aanvaller inzetten is alleen handig als je de vroege voorzet gaat hanteren, omdat je dan zeker twee mensen in de vijandige zestien hebt”, concludeert Perez in de studio van ESPN na afloop van de Europa League-wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA.

“Het heeft geen zin als je blijft voetballen. Achteraf bleek het ook een hele matige wissel. Het idee dat Ajax waarschijnlijk had, kwam niet uit. Ze wilden het waarschijnlijk meer vastzetten achterin bij Brighton, maar het tegenovergestelde gebeurde.”

Perez vond dat Brighton totaal geen moeite had met de verhoogde druk van Ajax en de Premier League-club profiteerde zelfs van de omzetting volgens de analist. “Met één pass van achteruit tussen de voorste linie van Ajax door creëerde Brighton al meteen grote ruimtes op het middenveld.”

"Als het kort bij elkaar zit, een 0-1 ruststand, dan hoef je toch niet gelijk zo aanvallend te gaan spelen?" Karim El Ahmadi vindt dat ook: "Klopt, je zit nog gewoon in de wedstrijd."

Ajax kreeg vrijwel direct het deksel op de neus, want Simon Adingra zette Brighton kort na rust op 0-2. "Het zal misschien geklopt hebben met de magneten op het bord, maar in de praktijk zag je gewoon dat er op het middenveld zoveel ruimte ontstond voor Brighton", besluit Perez. "Je zag het direct bij de 0-2."

Reactie John van ‘t Schip

“Door Taylor te wisselen kon Hlynsson een linie zakken”, verklaarde Van ‘t Schip zijn wissel direct na afloop van de wedstrijd. “Met het inbrengen van Akpom kwamen we meer met twee echte spitsen te spelen.”

“We moesten een beetje risico nemen omdat we achter stonden”, besluit Van ‘t Schip. “Daarna hebben we nog iets meer risico genomen met het inbrengen van Mikautadze (voor Devyne Rensch, red.). Met die aanpassing kregen we natuurlijk wel iets minder discipline en kon Brighton nog gevaarlijk worden.”