Kenneth Perez wijst nieuwe spelmaker voor Ajax aan: ‘Die moet gaan spelen’

Vrijdag, 27 oktober 2023 om 00:03 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:24

Kenneth Perez vindt dat Branco van den Boomen een basisplaats verdient bij Ajax. De analist van ESPN gelooft dat de controlerende middenvelder beter in staat is om het spel van de Amsterdammers in balbezit kleur te geven dan zijn concurrenten. "Dat is in ieder geval iemand die vooruit speelt", aldus Perez.

Ajax ging donderdag in de eerste wedstrijd onder interim-coach Hedwiges Maduro roemloos ten onder tegen Brighton & Hove Albion (2-0). De Amsterdammers hielden het defensief compacter dan onder Maurice Steijn, maar lieten in balbezit vrijwel niets zien. Een schot van Steven Berghuis op de paal was het enige gevaar dat Ajax stichtte.

Marciano Vink denkt dat Benjamin Tahirovic door Maduro werd opgesteld als controlerende middenvelder vanwege zijn verdedigende kwaliteiten, maar vindt dat de Bosniër in balbezit te weinig bracht. Vink zou alleen niet goed weten wie Ajax anders moet opstellen op die plek.

"Wie zou je op die positie neerzetten die het spel à la Jordy Clasie bij AZ kan verdelen?", vraagt Vink aan zijn tafelgenoten. "Branco van den Boomen", zegt Perez met stelligheid. "Dat hebben ze geprobeerd, maar dat was ook niet je van het", reageert Vink.

"Toch zou ik dat in deze situatie de beste optie vinden", gaat Perez verder. "Branco heeft wel nul snelheid, maar als je kort bij elkaar speelt, zoals Ajax nu deed, dan kan hij het in die kleine ruimte belopen."

Perez denkt dat Van den Boomen, die in de eindfase inviel, aan de bal beter is dan Tahirovic. "Een groot probleem bij Ajax was vandaag dat wanneer de aanvallers zich positioneerden de bal weer terug werd gespeeld. Branco is wel een type dat altijd vooruitkijkt."

Bij Ajax zijn weinig lichtpuntjes te ontdekken, maar Perez vindt er toch een. "Ik moet zeggen, ik vind het knap hoe Jorrel Hato zich manifesteert." Vink oordeelt dat Hato het opnieuw beter deed dan zijn verdedigingspartner Josip Sutalo. "Die slechte passes van Sutalo, die geeft Hato in ieder geval niet. Je kan veel van hem zeggen, maar hij is zeventien jaar...", aldus Vink.