Perez begrijpt het niet: 'Wat Bosz doet kan irritatie opwekken bij PSV-spelers'

Kenneth Perez laat zondagavond weten niet helemaal te begrijpen hoe PSV-trainer Peter Bosz omgaat met spelers die zich niet aan afspraken houden. De analist denkt dat het handelen van de coach tot irritatie kan leiden binnen de selectie.

Malik Tillman kwam donderdag tegen FC Twente (1-4 winst) te laat en werd door Bosz op de bank gezet. Eerder in het seizoen overkwam Ismael Saibari hetzelfde voor de uitwedstrijd tegen Arsenal. Laatstgenoemde werd toen zelfs niet in de wedstrijdselectie opgenomen.

"Het wekt wel een bepaalde irritatie als er iemand vaker te laat komt", aldus Perez bij ESPN. "Het wekt nog meer irritatie als de trainer niet ingrijpt. Nu grijpt hij dan na vijf keer in bij Saibari en na één keer bij Tillman, van wat we weten. Dat kan ook wel irritatie opwekken. Hoezo mag Saibari vijf keer te laat komen?"

Perez had het begrepen als Bosz meer mededogen had gehad met Tillman. "Eén joker per speler per jaar zou ik terecht vinden. Je kan echt een keer te laat komen. Het is niet goed, maar het kan gebeuren."

Perez ziet vooral problemen als er niet consequent wordt opgetreden binnen de groep. "Als het vijf keer gebeurt... Dan moet je wel ergens iets gaan denken. Het is heel moeilijk natuurlijk."

De absentie van Tillman had uiteindelijk weinig invloed op de prestatie van PSV, zo concludeerden de analisten. "Het heeft goed uitgepakt," stelt Karim El Ahmadi. Perez beaamde dat en had lof voor de vervanger van Tillman: "Ja, want Guus Til speelde geweldig. De aanname was geweldig," verwees hij naar de prachtige assist van Til bij de 1-1 van Ivan Perisic.