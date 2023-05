Kenneth Perez verkiest niet Giménez maar een Ajacied tot Man van het Weekend

Kenneth Perez is onder de indruk van het vertoonde spel van Jorrel Hato. Tijdens het programma Dit was het Weekend concludeert de analyticus dat niet Santiago Gimémez, die Feyenoord met een dubbelslag aan de zege op Excelsior (0-2) hielp, maar de zeventienjarige Ajacied de ‘Man van het Weekend’ was. “Toen hij links in het centrum ging spelen begon Ajax te voetballen”, stelt Perez.

Giménez was in het duel met Excelsior tweemaal trefzeker en daardoor wist Feyenoord zich te verzekeren van drie matchpoints voor het binnenhalen van de landstitel. Analist Roy Makaay ziet de Mexicaanse spits dan ook als de grote man van afgelopen speelronde in de Eredivisie. “Van dit lijstje kies ik sowieso voor Giménez. Met zijn twee goals heeft hij Feyenoord eigenlijk op de drempel van het kampioenschap gezet.”

Perez sluit zich niet aan bij zijn collega-analyticus. “Ik ga voor Hato. Als linksback is hij prima, maar links in het centrum is hij echt beter. Je zag dat Ajax makkelijker ging voetballen toen hij in het centrum kwam.” In het duel met AZ 0-0 koos trainer John Heitinga ervoor om te starten met Edson Álvarez in het centrum en Hato als linksback, maar in het tweede bedrijf kwam Owen Wijndal links op de vleugel te staan en schoof Hato naar binnen.

“Een zeventienjarige jongen wordt centraal gezet en plotseling kwam er voetbal in de ploeg”, vervolgt Perez. “Ajax speelde wel degelijk beter in de tweede helft dan in de eerste helft. Een jongen van zeventien die daar even gaat staan en Ajax beter laat voetballen. Dat vond ik knap”, besluit Perez, die wel begrepen wordt door Makaay. “Ik ben een keer namens Rangers gaan kijken bij de Youth League in Schotland. Toen speelde hij inderdaad ook links in het centrum. Hij straalde zó veel rust uit. De mensen om ons heen zeiden ook al: ‘Zo, dat gaat een hele interessante speler worden.’”