Kenneth Perez verbaast zich over lofzang: ‘Iedereen noemt hem fantastisch...'

Dinsdag, 7 november 2023 om 13:39 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:56

De analisten van Voetbalpraat zijn benieuwd naar de tactiek die Ajax donderdagavond gaat hanteren tegen Brighton & Hove Albion. De Amsterdammers speelden twee weken geleden al in de groepsfase van de Europa League tegen the Seagulls (2-0), maar gingen in Engeland met een ultra defensieve opvatting kansloos onderuit.

“Het wordt afwachten of Ajax weer met het hele elftal in de eigen zestien gaat verdedigen. Ik denk het niet”, zegt presentator Wouter Bouwman. NOS-commentator Jeroen Elshoff verwacht eveneens dat Ajax zich in de eigen Johan Cruijff ArenA niet gaat beperken tot verdedigen.

Freek Jansen, hoofdredacteur van Voetbal International, wil daar wel een kanttekening bij plaatsen en stelt dat een defensieve tactiek te billijken is. “Ik heb navraag gedaan bij mijn collega’s Pieter Zwart en Süleyman Özturk, die de wedstrijden van Brighton allebei uitgebreid analyseren.”

“Brighton heeft van de laatste acht wedstrijden er slechts één gewonnen, dat was tegen Ajax”, stipt Jansen aan. “Zwart en Özturk zeiden dat alle tegenstanders van Brighton de bus parkeren. Everton en Fulham speelden onlangs gelijk tegen Brighton (beide 1-1, red.). Ik vroeg of er dan geen enkele club was die iets meer probeerde te voetballen tegen Brighton, toen zeiden zei: ‘Nee, al die ploegen zakken helemaal in. Als Ajax dat niet doet dan worden de ruimtes heel groot.”

Jansen kan zich desondanks niet voorstellen dat Ajax zich donderdagavond onder John van ‘t Schip in de Johan Cruijff ArenA gaat beperken tot verdedigen.

Lof voor Brighton

Naast de Voetbal International-journalisten Zwart en Özturk lieten onder meer Arne Slot en Josep Guardiola zich ook al meerdere malen lyrisch uit over Brighton en diens manager Roberto De Zerbi. Kenneth Perez begrijpt alleen weinig van de complimenten. “Dan hoor ik iedereen zeggen: ‘Als je Brighton ziet spelen dan weet je niet wat je ziet, Roberto De Zerbi is fantastisch...’ Van de laatste acht wedstrijden hebben ze inderdaad alleen van Ajax gewonnen.”, besluit de Deense analist lacherig.

Het Brighton van Joël Veltman, Jan Paul van Hecke en Bart Verbruggen kende een uitstekende start van het Premier League-seizoen. The Seagulls wisten in de laatste vijf competitieduels echter geen overwinning te boeken en zijn inmiddels weggezakt naar de zevende plaats op de ranglijst. De Zerbi mist door blessures al langere tijd enkele belangrijke basiskrachten, terwijl zijn ploeg ook moeite lijkt te hebben met het drukke speelschema.