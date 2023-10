Kenneth Perez stipt grootste manco aan bij Ajacied: ‘Hij valt steeds om!’

Zondag, 29 oktober 2023 om 20:58 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:25

Brian Brobbey miste in de openingsfase van het duel tussen PSV en Ajax (5-2) meerdere opgelegde kansen. Kenneth Perez ziet een opvallend terugkerend manco bij de spits van de Amsterdammers: hij valt vaak om na zijn afwerking. Dat is een groot probleem voor hem en Ajax, concludeert de Deen in Dit Was Het Weekend op ESPN.

"Alleen al in de eerste helft hadden ze drie of vier goals moeten maken", opent Perez. "Het euvel tot nu toe bij Brobbey... Weken geleden hebben hebben we het met een piero over zijn vallen na het afwerken gehad. Dat was weer het geval vandaag. Na elke afwerking viel hij om. Dat betekent dan toch wel dat je niet helemaal in balans bent of dat je te gehaast wil afwerken."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Brobbey miste in de eerste dertien minuten van de wedstrijd al drie grote kansen. Allereerst stuitte hij oog in oog met Walter Benítez op de Argentijnse goalie, bij de volgende kans legde hij in alle vrijheid niet goed terug op een teamgenoot. Zijn grootste kans kwam in de dertiende minuut. Voor open doel schoof de aanvalsleider met links naast, waarna hij zijn frustraties botvierde op het gras.

"Daar valt hij half in schaamte denk ik, omdat hij deze niet in een leeg doel schuift." In minuut 84 kreeg Brobbey opnieuw een grote kans, die hij in buitenspelpositie wel afmaakte. Voor een leeg doel kreeg hij de bal nog maar net over de doellijn, terwijl hij naar achteren viel. Zijn inzet kon net niet op tijd uit het doel worden geslagen door Benítez. "Hij valt!", gaat Perez verder. "En moet je kijken waar hij hem eigenlijk raakt. Omdat hij totaal niet stabiel staat, raakt hij hem onder zijn voet!"

De afgekeurde treffer van Brobbey in de 84ste minuut.

Mario Been, eveneens aanwezig in de studio als analist, suggereert dat het gebrek aan balans bij Brobbey misschien te wijten valt aan het feit dat hij alles te snel zou willen doen. Perez kan zich daar wel in vinden. "Een goede afmaker neemt even één milliseconde de rust om af te werken. En hij gaat in hetzelfde tempo door. En dat is toch wel een groot manco voor een spits. En zeker als je dit soort kansen krijgt en je buitenspelers ook niets klaarmaken qua goals. Je kan ook een speler zijn als Luuk de Jong. Die maakt zijn goals wel, maar hij is ook belangrijk in het doorkoppen en al die dingen. Maar zijn buitenspelers maken ook wel goals", doelt Perez op onder meer Johan Bakayoko en Hirving Lozano.

"En hij was degene die vandaag de kansen kreeg om de marge in de eerste helft naar minimaal twee te tillen in plaats van één", vervolgt Perez. Been denkt dat jeugdigheid ook een factor speelt bij het wilde afronden van Brobbey. "En hij is niet gepolijst. Hij doet alles op kracht, op snelheid. Het is een stokpaardje van mij: 'snelle spelers zijn langzame denkers.' Maar dat heb ik bij hem weleens. Dat hij alles op de hoogste snelheid doet en dat hij niet het moment voor zichzelf neemt, van: 'nu even de rust en dan de bal eromheen krullen', of dat soort zaken."

Been blikt ook terug op de eerste kans van Brobbey, die Benítez op zijn pad vond. "Hier moet hij gewoon één meter voordat Benítez uitkomt, de bal er al omheen curven. Hij komt te dicht bij de keeper." Perez valt op dat Brobbey ook bij die kans weer omviel. "Zie je hoe hij valt? Hij valt iedere keer dat hij afwerkt." Perez denkt aan treffers die Brobbey maakte waarbij hij wel bleef staan. "Dan staat hij in een soort cement. Zet hij zijn standbeen goed neer en dan werkt hij af. Het is heel erg zonde voor hem en de club waar hij voor voetbalt, want hij heeft zo veel andere kwaliteiten die je heel graag ziet in je elftal. Maar dat ene is wel echt ongelooflijk belangrijk", doelt Perez op Brobbey's (gebrek aan) balans.