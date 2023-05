Kenneth Perez spreekt verbazing uit over intens feestvierende Feyenoorders

Maandag, 15 mei 2023 om 10:38 • Guy Habets • Laatste update: 11:06

Kenneth Perez is verbaasd over de wijze waarop de fans van Feyenoord omgaan met de zestiende landstitel van hun club. Tijdens en na de kampioenswedstrijd tegen Go Ahead Eagles (3-0) waren er veel beelden te zien van mensen die hun tranen niet meer konden bedwingen of die niet leken te beseffen wat er allemaal gaande was. Perez wilde daar tijdens Dit was het Weekend op ESPN toch nog even wat over zeggen.

De beelden van euforische fans wekken verbazing op bij Perez. "Voor mij is dit heel intens, hoe mensen dit beleven", zo laat de Deense analist optekenen. "Ik kan er echt niet bij dat volwassen mensen dit zo kunnen beleven. Als ik het zo zie, dan denk ik wow, dit is wel heel intens. Als het goed gaat is het allemaal geweldig, maar dat betekent ook dat je in slechte tijden dus ook intens verdrietig bent. Ik vind dat moeilijk te plaatsen. Het is uiteindelijk gewoon een voetbalclub."

De voormalig middenvelder denkt wel te weten dat de reactie van supporters zal veranderen als Feyenoord in de toekomst meer successen gaat boeken. "Als je dit soort dingen vaker wint, dan is de hysterie misschien ook minder", meent Perez. "De laatste keer is nu zes jaar geleden en daarvoor was het achttien jaar geleden. Het zou minder intens zijn als je dit drie of vier jaar op rij gaat doen. Nu is dit voor Feyenoorders gewoon ongekend."

Als presentator Jan Joost van Gangelen laat optekenen dat Perez nou eenmaal anders in elkaar zit dan de emotionele fans van Feyenoord, benadrukt de Deen dat hij zijn verbazing niet negatief bedoelt. "Als ik zit te kijken, zie ik gewoon dat ze heel erg intens meeleven. Dat is hartstikke mooi wanneer het goed gaat, want dan is de sfeer er en is iedereen blij. Het gaat alleen wel ook om de momenten wanneer het helemaal niet goed gaat, want dan gebeuren er dingen die niet moeten gebeuren."